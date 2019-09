Furacão Humberto ganha força a caminho das Bermudas

O furacão Humberto aumentou de intensidade nas últimas horas e atingiu a categoria 3 a caminho das Bermudas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) nesta quarta-feira.

O terceiro furacão da temporada no Atlântico, depois dos furacões Barry e Dorian, encontra-se já com ventos máximos sustentados de 185 quilómetros por hora, o que o eleva à categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, com cinco categorias, indicou o NHC.

De acordo com as previsões, o furacão irá passar, durante a noite, a cerca de 655 quilómetros a noroeste das Bermudas, a uma velocidade de 19 quilómetros/hora.

As autoridades do território insular britânico emitiram um alerta para as próximas 36 horas. Durante esta quarta-feira, as escolas vão ficar fechadas e os transportes públicos foram suspensos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O furacão Dorian, de categoria 5, passou pelas Bahamas com ventos de mais de 300 km, destruindo ou danificando mais de 13 mil casas REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS REUTERS Fotogaleria

Além de ventos intensos, prevê-se que o furacão provoque fortes chuvas, bem como inundações e agitação marítima.

No início do mês, pelo menos 52 pessoas morreram quando o furacão Dorian atingiu as Bahamas, com ventos de 298 quilómetros/hora. Cerca de 1300 pessoas continuam desaparecidas.