Sonae implementa medidas para igualdade de género nos próximos dois anos

A Sonae definiu um conjunto de medidas, para aplicar entre 2020 e 2021, no âmbito de um plano para a igualdade de género na empresa e que inclui o desenvolvimento de gestão de carreiras que apresentem um género sub-representado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo da Maia, dono do Continente e do PÚBLICO, adiantou que “definiu e priorizou um plano de intervenção multinível, que inclui acções já em curso, assim como iniciativas a implementar no curto e médio prazo”.

Para a sociedade, “o foco é colocado, ao nível das políticas de gestão de pessoas, das lideranças responsáveis pela sua execução, do acompanhamento da sua implementação, bem como no alinhamento em matéria de comunicação institucional”. A Sonae reconhece que levou a cabo um “autodiagnóstico”, que ditou as medidas que deveriam ser implementadas.

“No total de efectivos da Sonae, o percentual de mulheres é significativamente superior (64%) face ao dos homens (36%). Esta distribuição é suportada pelo nível operacional, invertendo-se para os níveis estratégico/gestão, associados ao exercício de funções de liderança, onde o género feminino se encontra sub-representado”, referiu a sociedade.

Entre as medidas previstas conta-se “encorajar a candidatura e selecção de homens ou mulheres para funções/profissões onde estejam sub-representados(as)”, bem como “garantir a implementação contínua de short lists de candidatos 50%/50% no recrutamento de posições de liderança”, lê-se no documento.

A Sonae pretende ainda, nos próximos dois anos, “desenvolver programas de gestão de carreira para o género sub-representado, compreendendo um acompanhamento específico mais personalizado”, indicou a sociedade.

O grupo vai também “desenvolver e implementar sessões formativas, acções de sensibilização e iniciativas de ‘mentoring’ [orientação] que preparem os líderes para gerir a diversidade das equipas e igualdade de género”, entre muitas outras medidas, de acordo com o comunicado.

A sociedade garante ainda que irá monitorizar a implementação do plano, nomeadamente com a “criação de um comité de reflexão permanente e dedicado no seio do Grupo Consultivo de Recursos Humanos, dotado de competências multidisciplinares, que deverá assumir um papel activo no debate e partilha de tendências e boas práticas no âmbito da igualdade de género, assim como na promoção, sensibilização e monitorização das acções concretas de melhoria, garantindo visibilidade na organização sobre o tema”.