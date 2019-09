Trump exibe mapa alterado a marcador para defender tweet incorrecto

Donald Trump promoveu, esta quarta-feira, uma conferência de imprensa na Sala Oval, para fazer um ponto de situação à evolução do furacão Dorian. Durante esse encontro com os jornalistas, o Presidente dos Estados Unidos segurou um mapa do Centro Nacional de Furacões, datado de 29 de Agosto, em que podia ser visto o trajecto e intensidade da tempestade. A linha branca, que detalhava os estados afectados pela intempérie, tinha sido prolongada, com recurso a um marcador preto, tocando levemente o estado do Alabama.

A razão? Um tweet de Trump, publicado no domingo, em que o Presidente alertava os habitantes de vários estados (entre os quais o do Alabama) para a violência do furacão. O problema prendia-se com o facto de a região não estar no trajecto directo do furacão. A entidade responsável pelas informações meteorológicas deste Estado, o Serviço Nacional Meteorológico do Alabama, desmentiu a publicação de Trump, tranquilizando os habitantes, deixando a garantia de que os efeitos não seriam sentidos.

“O Alabama não verá QUAISQUER impactos do Dorian. Repetimos, nenhum impacto do furacão Dorian será sentido em todo o [território do] Alabama. [O furação] permanecerá demasiado a leste”, escreveu esta entidade no Twitter.

Foto Entidade responsável pelas informações meteorológicas do Alabama desmentiu presidente TWITTER

Não se sabe ao certo quem adulterou o mapa com o percurso do furacão. A alteração de um documento oficial, de acordo com a lei norte-americana, constitui um crime.

Ao Washington Post, Donald Trump negou qualquer conhecimento sobre esta questão — que ganhou a “alcunha” de Sharpiegate nas redes sociais —, garantindo ter recebido vários outros documentos que apontavam para “95%” a probabilidade do Alabama ser atingido pelo furacão Dorian.

Esta tempestade atingiu na segunda-feira o arquipélago das Bahamas, tendo já provocado mais de duas dezenas de mortos nesta região.