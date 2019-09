Uma colecção de São João da Madeira nas paredes de São Bento

Isabel Carlos vai falando sobre os princípios que presidiram à escolha das peças para a residência oficial do primeiro-ministro: “Quis uma representação que respeitasse a paridade entre homens e mulheres — uma das grandes constantes que têm orientado toda a minha actividade como curadora; quis que todos os artistas estivessem vivos; e quis, finalmente, que não houvesse repetições em relação à montagem anterior.” A curadora referia-se à escolha feita por João Pinharanda entre as obras da colecção António Cachola, que ocupou esta mesma casa entre 5 de Outubro de 2018 e agora. Antes, a primeira edição estivera a cargo de Suzanne Cotter, antiga directora do Museu de Serralves, que obviamente trouxera peças do grande museu do Porto para serem mostradas na capital.

Continuar a ler