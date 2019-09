Motoristas: Governo fixa serviços mínimos de 100% para hospitais e aeroportos

As instalações hospitalares, militares, os serviços de protecção civil, os portos e aeroportos deverão ver assegurados o transporte e abastecimento de combustíveis de matérias perigosas “nas mesmas condições em que foram assegurados em período homólogo”. O governo acaba de tornar publico o despacho com que fixa os serviços mínimos para a greve que o Sindicato Nacional de Motoristas de matérias Perigosas tem convocada para começar no próximo sábado, dia 7 e para terminar no dia 22, e volta a usar o mesmo critério para fixar serviços mínimos que aplicou na greve que decorreu entre 12 e 18 de Agosto.

Recorde-se que na greve anterior o Governo referiu-se ao facto de a paralisação ter sido convocado por tempo indeterminado para justificar a amplitude dos serviços mínimos requisitados. Desta vez estamos a falar de uma greve convocada para os fins de semana e para as horas extraordinárias – e que foi convocada depois de SNMMP e Antram nos termos que poderiam levar ao leva não terem chegado a acordo, mesmo depois do sindicato ter levantado a greve após um plenário em Aveiras.

Num comunicado enviado às redacções, o Ministério do Trabalho recorda que também a reunião entre o sindicato e a Antram para a negociação de um acordo sobre os serviços mínimos a prestar e os meios necessários para os assegurar durante a greve foi infrutífera, apesar de ter havido alguns pontos de convergência nessa negociação. Por exemplo, o facto de tanto o SNMMP como as associações de empregadores terem concordado com a necessidade de, no âmbito dos serviços mínimos, ser “assegurado a 100% o transporte e abastecimento de combustíveis e matérias perigosas destinados ao funcionamento dos hospitais, serviços de emergência médica, centros de saúde, unidades autónomas de gaseificação (UAG), clínicas de hemodiálise e outras estruturas de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente associadas a actividades de medicina transfusional, de transplantação, vigilância epidemiológica, cuidados continuados e cuidados domiciliários”.

Nas restantes matérias, Sindicato e Antram disseram-se incapazes de determinar aquilo que seriam “os serviços mínimos imprescindíveis”. A resposta do governo foi usar o mesmo critério que usou para as instalações hospitalares para aplicar “a instalações militares, serviços de protecção civil, aeródromos (que sirvam de base a serviços prioritários), bombeiros e forças de segurança”, isto é, “nas mesmas condições em que o devem assegurar em período homólogo”.

No caso dos portos e aeroportos, o governo estabelece que “os trabalhadores com a categoria de motorista que adiram à greve devem prestar como serviços mínimos, aos sábados, as horas de trabalho necessárias à realização do abastecimento de combustíveis destinados aos portos e aeroportos, nas mesmas condições em que o devem assegurar aos sábados, em período homólogo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tal como fez na anterior greve, o Governo também deixou claro, no despacho dos serviços mínimos, que se entende por abastecimento “as operações de carga, transporte e descarga asseguradas usualmente pelos motoristas”.

Em declarações ao PÚBLICO, o porta voz da Antram, André Matias de Almeida, referiu que estes serviços mínimos ficaram “muito aquém” daqueles que haviam sido pedido pelas empresas.”É importante realçar que para estes sectores o SNMMP aceitou 100% de serviços mínimos na última greve, pelo que o decretar de serviços mínimos desta natureza exigem uma vigilância redobrada. Por um lado, porque nas duas últimas greves houve incumprimento de serviços mínimos. Por outro lado, estamos a falar de sectores vitais da economia”.