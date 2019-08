PCP acusa organização do SummerCEmp de silenciar a CDU

O PCP acusa a organização do SummerCEmp de “silenciar” o partido “e outras forças que integram a CDU” numa iniciativa “financiada com dinheiro público”.

O SummerCEmp , que decorre em Reguengos de Monsaraz, até 30 de Agosto, é uma iniciativa organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, e visa debater a União Europeia.

Em comunicado, os comunistas lembram que vão participar 70 oradores representantes “de todas as forças políticas com representação parlamentar quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu, à excepção do PCP e do PEV”, para além “de representantes de outras forças políticas sem representação parlamentar”.

“Trata-se de uma iniciativa financiada com dinheiro público, que se prevê tenha grande projecção mediática, a pouco mais de um mês de um acto eleitoral de grande importância para o país, na qual a Representação da Comissão Europeia em Portugal optou por excluir e silenciar o PCP e outras forças que integram a CDU”, acrescenta a nota dos comunistas.

Para o partido, trata-se “uma prática discriminatória particularmente grave, que visa, de forma intencional, omitir do debate político o PCP e quaisquer visões divergentes da actual integração capitalista europeia, configurada pela UE, limitando o espectro político representado e a pluralidade do debate político democrático”.

“Trata-se de uma opção consciente que repudiamos veementemente e que tem por objectivo contribuir para condicionar a opinião pública, não apenas quanto à União Europeia, mas igualmente face ao acto eleitoral que se avizinha”, concluem.