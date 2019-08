Motoristas marcam nova greve para Setembro

Depois de colapsarem as negociações, esta terça-feira à noite, entre os patrões e os sindicatos, com a mediação do Governo, o sindicato liderado por Francisco São Bento vai avançar já com um pré-aviso de greve às horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados, a partir da primeira semana de Setembro. Esta decisão será explicada, a partir das 13h, pelo presidente do sindicato em conferência de imprensa.

“O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar hoje em conferência de imprensa marcada para as 13h00 em Aveiras que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins-de-semana”, revelou Pedro Pardal Henriques à Lusa.

Esta iniciativa dá seguimento ao mandato que São Bento e Pardal Henriques receberam dos trabalhadores no final do plenário deste domingo, que colocou ponto final à greve que durava desde o passado dia 15, abrindo a porta à negociação com a Antram. No entanto, o processo encravou na intransigência das partes em relação a algumas cláusulas do contrato colectivo de trabalho que dizem respeito, em específico, aos motoristas de matérias perigosas, como o subsídio de operações ou a remuneração das horas extraordinárias.