Johnson envia carta a Tusk propondo alteração do backstop

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enviou uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, dizendo que o Reino Unido pode sair da União Europeia com um acordo se for reformulado o ponto sobre o backstop, um mecanismo que pretende impedir uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Johnson diz que a solução encontrada por Bruxelas e pela sua antecessora, Theresa May, não é democrática nem viável e arrisca pôr em causa o processo de paz da Irlanda do Norte.

Na carta, Johnson argumenta que sem esse ponto, o acordo pode ser aprovado na Câmara dos Comuns.

O primeiro-ministro britânico está a insistir num ponto que Bruxelas já disse e repetiu que não era negociável. O mesmo voltou a ser-lhe dito pelo primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, num telefonema a Johnson na segunda-feira à noite, diz a BBC.

Johnson faz esta tentativa em vésperas de se encontrar com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, na quarta-feira, e com o Presidente francês, Emmanuel Macron, na quinta.

O backstop é uma cláusula de garantia, imposta por Bruxelas, para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, no pós-“Brexit”, qualquer que seja o acordo futuro entre a União Europeia e o Reino Unido: se não for encontrada nenhuma outra solução para evitar a fronteira, o backstop quer dizer que, em último recurso, o Reino Unido (ou a Irlanda do Norte) se manteria numa união aduaneira com a UE – uma solução que os eurocépticos dizem que poderá manter o país “preso indefinidamente” às regras europeias.

A União Europeia sempre rejeitou adiar o problema da fronteira para a fase de discussão da relação futura entre Londres e Bruxelas, temendo que pudesse não ser resolvida sem uma fronteira física.

O que Johnson sugeriu foi eliminar a cláusula do backstop e substituí-la com um “acordo legalmente vinculativo” prevendo que não será construída infra-estrutura de fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, e que não haverá verificações fronteiriças, uma promessa a fazer tanto pela União Europeia como pelo Reino Unido.

Sublinhando a proposta de Johnson, o presidente do partido conservador, James Cleverly, deu uma entrevista esta terça-feira: “A decisão sobre se saímos com ou sem acordo está nas mãos da União Europeia”, argumentou. “Vamos sair no dia 31 de Outubro aconteça o que acontecer”, disse Cleverly, acrescentando que se for retirada a cláusula do backstop, a saída pode fazer-se com acordo.

O correspondente da BBC em Bruxelas Adam Fleming diz que apesar de Bruxelas mostrar uma frente unida, em privado há divisões entre os responsáveis europeus: “Em privado, estão divididos em três campos: os que acham que a proposta ultrapassa as ‘linhas vermelhas’ da União Europeia, os que pensam que é um truque e não uma oferta genuína, e os que acreditam que dá uma possibilidade para quebrar o impasse do ‘Brexit’”.

Liberdade de circulação acaba a 31 de Outubro

Na segunda-feira, Johnson também anunciou que a liberdade de circulação de cidadãos da União Europeia “vai acabar” a 31 de Outubro caso haja uma saída sem acordo – um endurecimento da posição do Reino Unido, que mesmo em caso de “Brexit” sem acordo não tinha fechado uma data.

Mesmo assim, uma porta-voz esclareceu que nada disto se aplica aos cidadãos europeus já a viver no Reino Unido. Quem já viva no Reino Unido até 31 de Outubro terá até Dezembro de 2020 para se candidatar a estatuto de residente permanente, indicou a porta-voz, segundo o site Politico. Com o Governo de Theresa May, o previsto era que residentes que chegassem ao Reino Unido ainda em 2020 fossem elegíveis para este estatuto.

No plano internacional, Johnson falou com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um futuro acordo rápido entre os dois países. Mas o senador democrata Chuck Schumer enviou uma carta ao secretário de Estado Mike Pompeo avisando-o de que vai trabalhar com congressistas democratas e republicanos para “bloquear qualquer acordo que ponha em causa os Acordos de Sexta-feira Santa”, ou seja, que ponham a hipótese de uma fronteira.