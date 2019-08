PSD: número três de Aveiro substituído

Vítor Martins, número três na lista de deputados do PSD-Aveiro, pediu para ser substituído, alegando motivos familiares. A decisão foi comunicada pelo próprio na terça-feira à noite à comissão política concelhia. Ao PÚBLICO, Vítor Martins confirmou que se trata de uma “questão familiar que não tem nada a ver com outros casos” relacionados com a contestação às listas.

Vítor Martins, que é líder da concelhia de Aveiro e vice-presidente da distrital, foi indicado pela estrutura como candidato a deputado há algumas semanas de acordo com a sua vontade, mas a sua situação pessoal alterou-se, o que o levou a pedir para sair da lista liderada por Ana Miguel Santos.

Com a sua saída, a distrital vai renumerar os nomes: cada um sobe uma posição, não havendo entrada de nenhum novo candidato. Nas últimas eleições legislativas, o PSD elegeu oito deputados em Aveiro. A lista, que era conjunta com o CDS, foi liderada por Luís Montenegro, ex-líder parlamentar.