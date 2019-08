Serviços mínimos voltaram a ser superados

Enquanto se aguarda pelo resultado da decisão do sindicato dos motoristas das matérias perigosas sobre uma eventual suspensão da greve, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE) revelou que no quinto dia do protesto “a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos superados” ao longo do dia.

O ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes adiantou que estavam previstas 143 cargas para Leça de Palmeira e acabaram por ser cumpridas 184 (129%).

Em Sines, das 40 cargas previstas para o dia, realizaram-se 46 (115%); em Aveiras cumpriram-se 203 cargas, mais do que as 196 cargas planeadas (111%).

No caso dos aeroportos, os serviços de abastecimento “foram os previstos”. As Forças de Segurança e as Forças Armadas “só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O diagnóstico efectuado ao final da tarde pelo Governo revela que as disponibilidades de combustíveis na rede REPA caíram ligeiramente no gasóleo e subiram na gasolina, face aos valores registados às 11h da manhã.

Às 18h, a disponibilidade de combustíveis na rede estratégica REPA estava nos 57,71% no caso do gasóleo e nos 50,70%, no caso da gasolina.

Os valores representam uma queda ligeira de 4 pontos percentuais para o gasóleo e uma subida de 6 pontos para a gasolina, que estavam com disponibilidades de stocks de 62,1% e 44,5%, respectivamente, na actualização efectuada de manhã pela Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE).