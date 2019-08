Na mira da liderança, é preciso semear para colher

É nas federações de Aveiro e Braga que Pedro Nuno Santos tem uma grande base de apoio cuja importância poderá ser crucial numa disputa pela liderança do PS. Na recente refrega da lista de candidatos a deputados por Braga, Pedro Nuno Santos tomou as dores da distrital contra a cúpula do partido, criticando a direcção por ter feito alterações à lista aprovada pela federação bracarense do partido, liderada por Joaquim Barreto.

