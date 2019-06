Deu porquinhos-da-índia a comer ao filho. Foi condenado a pena suspensa

Um homem que além de ter enforcado uma cadela deu a comer ao filho vários porquinhos-da-índia foi condenado a uma pena suspensa.

Tudo se passou no concelho de Beja, em Penedo Gordo, entre 2014 e 2015, tendo a última decisão judicial sobre o caso sido proferida há cerca de um mês. O Tribunal da Relação de Évora considerou o filho deste trabalhador agrícola vítima de maus tratos psicológicos, razão pela qual condenou o progenitor a uma pena suspensa de dois anos e meio.

Obrigado pelo pai a mudar-se da Amadora, onde morava com a madrasta que o tinha criado desde os dois anos, para Beja, o rapaz de 14 anos passou a viver sob o domínio quase absoluto do trabalhador agrícola. A mãe não podia cuidar dele: foi internada num estabelecimento psiquiátrico quando tinha poucos meses de idade. É verdade que no Alentejo continuou a frequentar a escola, mas fora disso era fechado com frequência em casa. A escapatória era acompanhar o progenitor na labuta agrícola, ajudando-o, ou nos cafés de Penedo Gordo onde este se embriagava. O homem pagava-lhe cerveja sem álcool, ou então sumos. Às vezes só ia para cama já depois da meia-noite, apesar de ter aulas na manhã seguinte.

“Desvalorizava a escola e os estudos do filho e nos tempos livres do menor obrigava-o à realização de tarefas agrícolas. Quando o filho não cumpria essas obrigações dizia-lhe ‘És meu filho mas és um grande filho da puta’”, pode ler-se na sentença de primeira instância, validada recentemente pelo tribunal da relação. “Não permitia que convivesse com amigos e familiares e para o impedir de sair de casa obrigava-o a desmontar a bicicleta que usava para se deslocar, de modo a que não a pudesse usar.”

Até os telefonemas para a madrasta o rapaz tinha de fazer às escondidas. Foi esta, de resto, que acabou por alertar as autoridades para o que se estava a passar. O adolescente acabou por voltar para a Amadora, a mando da Segurança Social. Mas a violência psicológica que sofreu nestes seis meses que passou em Beja pode vir a deixar-lhe marcas.

Como nem sempre havia comida na mesa, o arguido recorria a expedientes para a arranjar. A certa altura o jantar começou a vir da Casa do Povo. Mas doutras vezes empregou meios mais extremos. “Pela falta de alimentos em casa, em data não concretamente apurada matou quatro ou cinco porquinhos-da-índia, fritou-os e deu-os a comer ao filho - que os comeu por ter fome, apesar de sentir que tal não estava correcto”. Ficou por apurar se seriam animais de estimação do estudante.

Cadela enforcada com fio de arame

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Noutra ocasião enforcou a cadela de estimação do rapaz, chamada Estrelinha. Usou para o efeito um fio de arame. Apesar de nesta altura já estar em vigor a lei que criminaliza a violência contra animais, não há qualquer referência no acórdão à abertura de um novo processo judicial por este facto – muito embora os juízes assinalem que este acto configura tanto maus tratos psíquicos ao jovem como também um segundo crime autónomo do primeiro, de maus tratos a animais.

O PÚBLICO tentou saber junto do advogado do arguido, Francisco Oliveira, se este tinha sido posteriormente acusado disso mesmo, mas o defensor recusou-se a prestar declarações. Há vários anos que os especialistas alertam para a perigosidade de quem maltrata bichos, e da correlação existente entre este fenómeno e o da violência doméstica.

“Como considerar não censurável a motivação de quem enforca um cão com um arame, cão que é seu animal de companhia e também da vítima?” – interrogam os juízes do Tribunal da Relação de Évora. Não há indícios de que o trabalhador agrícola, que entretanto passou a trabalhar na construção civil, alguma vez tenha batido no filho. Mas o tribunal decidiu ainda assim não menosprezar as agressões psicológicas a que o submeteu. A decisão judicial cita literatura já publicada sobre violência doméstica para concluir que “os casos de micro-violência continuada, caracterizados pela opressão exercida normalmente através de repetidos actos de violência psíquica que, apesar da sua baixa intensidade quando considerados de forma avulsa, são adequados a causar graves transtornos na personalidade da vítima, quando se transformam num padrão de comportamento na relação”.