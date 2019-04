PR angolano tentou demover José Eduardo dos Santos de viajar na TAP para Espanha

O Presidente angolano tentou segunda-feira demover, em vão, o ex-chefe de Estado de Angola José Eduardo dos Santos de viajar nesta terça-feira para Espanha, via Lisboa, num voo da transportadora aérea portuguesa TAP, “contrariando diligências protocolares e logísticas”.

Num comunicado, a Casa Civil do Presidente da República angolano refere que a “surpreendente decisão” de José Eduardo dos Santos utilizar o voo comercial da TAP, “em detrimento da própria companhia de bandeira TAAG”, não respeita o protocolo, situação que levou o próprio João Lourenço a deslocar-se à residência do ex-chefe de Estado, em Luanda, para o demover da pretensão.

“A surpreendente decisão do ex-Presidente da República se fazer transportar em aeronave comercial estrangeira, em detrimento da própria companhia de bandeira TAAG na sua deslocação à Europa, contraria diligências protocolares e logísticas desencadeadas pelo Estado angolano nas últimas semanas, que pôs à sua disposição uma aeronave compatível com o seu estatuto”, lê-se no documento.

“Tão logo o Executivo soube da intenção, por parte do ex-Presidente da República, de rejeitar a utilização do meio aéreo contratualizado, foram accionados todos os canais de diálogo e persuasão em ordem a prevalecer as normas e os princípios de protocolo atendíveis, sem que, contudo, tais esforços desembocassem numa solução para o impasse”, acrescenta o comunicado.

“Nem mesmo depois de hoje, pelas 17:00 [mesma hora em Portugal], o Presidente da República, João Lourenço, se ter deslocado e falado com o ex-Presidente na residência deste, ao Miramar”, lê-se ainda.

José Eduardo dos Santos, Presidente de Angola entre 1979 e 2017, desloca-se a Espanha para “exames médicos de rotina” e manteve a decisão de partir nesta terça-feira de manhã na transportadora portuguesa.

“Entretanto, e respeitando em rigor o normativo que define os direitos e regalias dos antigos Presidentes da República, o Executivo assegurou todos os aspectos logísticos e financeiros relacionados com a atenção médica a que se submeterá o ex-Presidente José Eduardo dos Santos em Espanha”, acrescenta-se no comunicado.

Segundo o jornal angolano Folha 8, este caso é o mais recente episódio de tensão entre a família Dos Santos e o Presidente angolano, João Lourenço que, na sua recente visita a Lisboa falou da corrupção no seu país no tempo da presidência de José Eduardo. Recorda-se que Zenú dos Santos, filho de José Eduardo e por ele nomeado presidente do Fundo Soberano, esteve seis meses detido.

O jornal angolano, sem especificar fontes, admite que Luanda está preocupada com a possibilidade de decorrer esta terça-feira em Lisboa, coincidindo com a passagem do ex-Presidente da República de Angola rumo a Barcelona, uma manifestação de apoio de angolanos a José Eduardo dos Santos. Nesta versão, naturais de Angola residentes na capital portuguesa estariam disponíveis para se reaproximar do antigo Presidente.