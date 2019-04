Operação da GNR desmantelou rede internacional de apostas ilegais

A Unidade de Acção Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, na quinta-feira, uma operação de investigação criminal que visou o desmantelamento de uma rede ilegal de exploração de apostas desportivas. No total, foram apreendidos bens no valor de mais de um milhão de euros. A operação, intitulada “ShowDown”, teve o apoio operacional da Europol e a intervenção da Eurojust, informa a GNR em comunicado.

As autoridades apreenderam mais de meia centena de veículos, no valor estimado de um milhão e duzentos mil euros. Para além dos veículos ligeiros foram também confiscados quatro motociclos, 54 dispositivos informáticos usados na exploração das apostas ilegais (tablets, discos externos, pen drives e impressoras), 36 computadores, sete máquinas de jogo, 24 telemóveis e quatro mil euros em numerário. Por último, a GNR arrestou bens imóveis e contas bancárias no montante de aproximadamente 292 mil euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As buscas realizaram-se nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, num total de 41 buscas que envolveram 138 militares. Destas quatro dezenas de buscas, cerca de metade foram realizadas em estabelecimentos comerciais, onde eram disponibilizados os acessos aos sites para a prática das apostas desportivas.

As autoridades internacionais que colaboram na investigação realizaram buscas na Áustria e na Alemanha, países onde se encontravam os servidores utilizados na exploração do jogo ilícito.