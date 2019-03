Correios espanhóis entram em Portugal para concorrer com CTT

De acordo com o anúncio da Autoridade da Concorrência sobre a operação de concentração em causa, é possível ficar a saber-se que o negócio pressupõe a “aquisição, pela Correos Express Paquetaría Urgente de 51% do capital social da Rangel Expresso, detida e controlada directa e indirectamente pela Espera Investments”.

A Rangel Expresso faz parte do Grupo Rangel cuja actividade está focada para a logística e transporte, embora a área de encomendas e correio expresso também seja uma aposta da empresa localizada na Maia.

A Correos Express é, segundo o mesmo anúncio, “uma entidade de direito público de Espanha que integra o denominado Grupo Correos (…) cuja principal actividade é o transporte urgente de documentos e pequenas encomendas de tipo empresarial, tanto com destino nacional, como com destino internacional”.

A empresa espanhola de correios já tinha manifestado no passado interesse em concorrer com os CTT-Correios de Portugal no serviço de entregas de encomendas expresso em Portugal. Mais tarde, revelou ao El Pais, que estaria a estudar a aquisição de uma empresa portuguesa para criar um grande operador ibérico.

Esta entrada dos Correios públicos espanhóis no mercado liberalizado português aumenta a pressão de concorrência sobre os CTT, que têm vindo a lidar com várias frentes de batalha na sua actividade, entre deterioração de resultados, pressões políticas e tensão com o regulador.