Politécnico de Leiria adia pagamento de 800 mil euros à Segurança Social por falta de dinheiro

O dinheiro transferido pelo Estado para o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) no ano passado não foi suficiente para a instituição cumprir todos os seus compromissos financeiros. A entrega de verbas relativas a encargos com a Segurança Social dos contratos dos seus professores e funcionários teve que ser adiada para o início deste ano por falta de liquidez. Em causa estão 800 mil euros.

O ano passado foi “muito difícil” em termos financeiros no IPL, avalia o novo presidente da instituição, Rui Pedrosa. Os maiores problemas foram causados pelo impacto no orçamento da instituição com as progressões resultantes do descongelamento das carreiras na função pública e a entrada na carreira de docentes ao abrigo do regime transitório do estatuto da carreira dos docentes do ensino superior politécnico.

Entraram naquele politécnico 54 professores no último ano, o que fez aumentar os gastos salariais em 1,4 milhões de euros. A verba transferida do Orçamento do Estado em 2018 não foi suficiente para cobrir esse aumento de despesa.

O politécnico acabou o ano de 2018 com um saldo negativo de 1,3 milhões de euros e só conseguiu fechar o exercício com as contas equilibradas e sem necessidade de pedir um reforço extraordinário do orçamento ao Ministério das Finanças porque, no ano anterior, a instituição tinha tido um saldo positivo de 1,4 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para atingir esse resultado foi preciso, ainda assim, “cortar muita despesa necessária”, afirma Pedrosa. Desde logo em aquisições de equipamento e projectos de infra-estruturas que estavam previstos e que tiveram que ser “bloqueados”.

O IPL não pagou em Dezembro as contribuições sociais dos seus trabalhadores. Esses gastos foram transferidos para o início de 2019, para que houvesse liquidez. Mas a operação limitou-se adiar um problema, reconhece o presidente daquele politécnico: “Vamos ter seguramente uma situação semelhante no final deste ano”. Até porque os 1,05 milhões de euros a mais em relação ao ano anterior que o IPL recebeu do Orçamento do Estado em 2019 “são claramente deficitários”.