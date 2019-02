Suspeito de matar filha e sogra foi investigado por coacção e ameaça. Vítima desistiu da queixa

A mulher que perdeu a mãe a filha esta semana chegou a apresentar queixa por coação e ameaça contra o pai da criança, mas desistiu do processo. Em resposta ao PÚBLICO, o Ministério Público confirmou que “foi localizado um inquérito em que se investigou um crime de coação e ameaça” no Tribunal do Seixal. Mas acrescenta que “o mesmo foi arquivado por desistência de queixa da ofendida”.

O MP não esclarece por que razões o processo não estava classificado como violência doméstica. A PGR confirma ainda que há um processo “a correr termos no Tribunal de Família e Menores, relativo à regulação das responsabilidades parentais”.

Para esta segunda-feira estava marcada, no Tribunal de Família e Menores do Seixal, uma sessão destinada a regular as responsabilidades parentais sobre a criança, que esta manhã foi encontrada sem vida no carro em Corroios.

O casal não se entendia sobre o tempo que a criança devia passar com cada um dos pais, mas a situação da família não estava assinalada na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, segundo o que o PÚBLICO apurou.

O caso foi tornado público quando nesta segunda-feira foi encontrada morta Helena Cabrita, de 66 anos, avó materna da criança. Pedro Henriques, pai da criança, é o suspeito do homicídio da mãe da ex-companheira, em Cruz de Pau, no Seixal, e foi esta manhã encontrado morto a mais de 200 quilómetros de distância, em Castanheira de Pêra, perto da casa dos seus pais.

O INEM recebeu uma chamada que acreditam ter sido efectuada por Pedro Henriques, a dar conta da localização da filha desaparecida. Depois de as autoridades se deslocarem ao local descrito na chamada, o corpo da criança foi encontrado no interior da mala bagageira do carro.