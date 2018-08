Homicídios cometidos pela polícia no Brasil aumentaram 20% em 2017

Em 2017, houve 5114 homicídios cometidos por agentes da autoridade no Brasil, um aumento de 20% em relação a 2016. Estes são os dados conhecidos agora através de um estudo levado a cabo pela organização não-governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram registadas 63.880 mortes violentas intencionais, o que dá uma média de 175 homicídios por dia em 2017, mais 2,9% do que em 2016.

As capitais de estado Rio Branco (estado do Acre), Fortaleza (estado do Ceará) e Belém (estado do Pará), são as que apresentam as maiores taxas de mortes violentas intencionais, com 83,7, 77, e 67,5 mortes por cada 100 mil habitantes respectivamente. A média geral de homicídios violentos em todas as capitais de estado do país é de 34 por cada 100 mil habitantes.

As mulheres também têm sido um alvo da violência no país. No ano passado, 60.018 mulheres foram vítimas de violação. Este número representa uma subida de 8,4% em relação a 2016. O número de homicídios que vitimou mulheres cresceu no ano passado 6,1%, com 4539 mulheres a serem assassinadas.

Este ano, um dos casos mais mediáticos de violência no Brasil foi o assassinato da vereadora da Câmara do Rio de Janeiro Marielle Franco, conhecida por criticar a actuação da Polícia Militar e a intervenção do Exército brasileiro na cidade. A vereadora foi morta a tiro quando seguia no banco de trás de um automóvel.

Já o número de agentes mortos em serviço caiu para 367 em 2017, representando uma redução de 4,9% em relação ao número de polícias assassinados em serviço em 2016.

