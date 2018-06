O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, é um dos cinco suspeitos de corrupção que foram constituídos arguidos no âmbito do inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto.

Na sequência das 16 buscas domiciliárias e de 34 não domiciliárias que incluíram a SAD do Sporting Clube de Braga e do Vitória Sport Clube de Guimarães, além de uma câmara municipal e as instalações do Turismo do Porto e Norte de Portugal, o presidente deste instituto, bem como quatro funcionários, foram constituídos arguidos.

Em causa estão suspeitas de abuso de poder de titular de cargo público, corrupção activa e passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, fraude e desvio na obtenção de subsídio, além de peculato e falsificação de documento.

O processo está em segredo de justiça. Mas o Jornal de Notícias adianta esta manhã que estão em causa contratos celebrados pelo Turismo do Porto, relacionados com empreitadas para lojas interactivas de turismo em cidades da zona Norte, que terão beneficiado pessoas próximas de Melchior Moreira.

Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal desde 2008, Melchior Moreira é ainda suspeito de ter atribuído subsídios com base em pressupostos falsos e cujo dinheiro acabou por ser desviado para outras finalidades.

As buscas aos clubes de futebol, ainda segundo aquele jornal, terão tido que ver com patrocínios concedidos ou intermediados pelo instituto.

