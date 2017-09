Bombardeiros norte-americanos rondam a Coreia do Norte

Vários bombardeiros norte-americanos sobrevoaram neste sábado uma área ao largo da costa leste da Coreia do Norte, numa demonstração de força que acontece a meio de uma escalada de tensão entre os dois países. Depois de os líderes das duas nações terem trocaram insultos ao longo da semana, a Coreia do Norte considerou neste sábado que um ataque ao território continental dos Estados Unidos se tornou "inevitável".

O voo acontece no mesmo dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, declarou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, que o Presidente dos EUA está numa "missão suicida", utilizando as mesmas palavras que Donald Trump tinha proferido sobre Kim Jong-un.

Ri afirmou que os "insultos" de Trump, que considerou ser "mentalmente desequilibrado e cheio de megalomania", são um "erro irreversível" que torna "inevitável" que a Coreia do Norte atinga o território norte-americano.

Em Washington, a porta-voz do Pentágono Dana White afirmou que a missão deste sábado é "uma demonstração da determinação dos Estados Unidos e uma clara mensagem de que o Presidente [Trump] tem várias opções militares para vencer qualquer ameaça", considerando que o programa nuclear da Coreia do Norte representa uma "ameaça grave".

“Estamos preparados para recorrer a todo o espectro de capacidades militares para defender o território norte-americano e os nossos aliados”, acrescentou ainda a porta-voz.

