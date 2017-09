Marine Le Pen perde o seu número dois na Frente Nacional

O conflito que nos últimos meses foi subindo de tom entre a líder da Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, e o vice-presidente Florian Philippot ditou o afastamento definitivo deste alto quadro do partido de extrema-direita francesa, até agora número dois de Le Pen.

Philippot, considerado um dos ideólogos e mais influentes responsáveis da FN, bateu com a porta e anunciou a saída do partido em desentendimento aberto com Le Pen. Acusado de preparar o terreno para correr em pista própria, Florian Philippot não cedeu ao ultimato de Le Pen para deixar a associação política Patriotas, por si lançada já depois das presidenciais deste ano, e acabou por ver limitados os seus poderes internos no partido.

A líder e ex-candidata presidencial deixou-o numa posição de vice-presidência sem pelouro atribuído, retirando-lhe a coordenação da estratégia e da comunicação da Frente Nacional. Philippot saiu de imediato.

O número dois apareceu na televisão na manhã desta quinta-feira a anunciar a saída do partido, argumentando que os acontecimentos das últimas semanas o fazem entender que já não lhe resta espaço na Frente Nacional. Prefere ficar de fora do “novo projecto” de refundação pretendido por Marine Le Pen. E numa referência aos críticos da sua associação patriótica, atribuiu a saída a “pretextos” internos para o afastarem da FN. Alega que lhe disseram que seria “vice-presidente de nada”.

O Le Monde descreve Florian Philippot como um político mais próximo de uma linha política soberanista anti-União Europeia, mais do que defensor de um discurso anti-imigração e identitário. Foi ele quem introduziu no programa do partido temas como a saída de França da zona euro.

Apesar dos quase 11 milhões de votos que Le Pen conseguiu na segunda volta das eleições (34%), a derrota para Emmanuel Macron abriu uma crise de identidade no partido. O ideólogo foi candidato nas legislativas que se seguiram às presidenciais, mas não conseguiu entrar no Parlamento, ao perder para o candidato do República em Marcha, de Macron. O desentendimento com Le Pen ter-se-á adensado quando criou a associação Patriotas, da qual consta só ter dado conhecimento à líder meia hora antes de a anunciar.

Para que não restassem dúvidas de que vai continuar o seu caminho politico, agora fora da FN, Philippot adiantou no Twitter: “O meu compromisso político pela França mantém-se intacto”.

A saída de Florian Philippot não é a única que Le Pen enfrenta neste momento. A eurodeputada Sophie Montel, vice-presidente da associação Patriotas, está com Philippot e também se demitiu da Frente Nacional.

