Detido director de operações da Jerónimo Martins na Colômbia

A polícia colombiana deteve o director de operações da Jerónimo Martins neste país. Pedro Jorge Dacosta Coelho é acusado de corrupção.

“A Jerónimo Martins Colômbia tinha recentemente denunciado às autoridades colombianas a existência de um potencial caso de corrupção privada, para benefício pessoal e em prejuízo da empresa, que foi detectado pelos sistemas internos”, explicou a empresa em comunicado citado pela Reuters.

O Ministério Público colombiano diz até que este caso é um “marco na luta contra a corrupção privada” e explica que Dacosta Coelho pedia entre 50 a 80 milhões de pesos (entre os 14 e 23.000 mil euros) para “adjudicar contratos de construção de lojas na Colômbia”.

Além disso, o Ministério Público diz que o director de operações da ARA, marca da Jerónimo Martins no país sul-americano, solicitou o pagamento de 20 milhões de pesos para a sua mulher e “a inclusão desta na folha de pagamentos da empresa, sem que fosse trabalhar”.

“De acordo com os elementos materiais probatórios recolhidos pelo Ministério Público, Silvestre Dacosta Coelho, aparentemente, chegou ao ponto de exigir a um dos empreiteiros que remodelasse a sua casa, um luxuoso apartamento no norte de Bogotá, para que não lhe fosse retirada a adjudicação da obra”, diz ainda o comunicado.

A Jerónimo Martins refere ainda que “graças à actuação conjunta com as autoridades, foi possível avançar com o início do processo”, acrescentando que as “acções do acusado, que foi removido do seu cargo, são incompatíveis com a maneira de ser e de actuação da companhia”.

