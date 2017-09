Presidente dos Estados Unidos oferece apoio ao México

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou nesta terça-feira apoio aos mexicanos afectados pelo sismo de magnitude 7,1 registado em vários Estados do México e que causou, pelo menos, 79 mortos.

"Deus abençoe o povo da Cidade do México. Estamos com vocês e estaremos aí por vocês", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.

Donald Trump tinha sido criticado por ter demorado seis dias a manifestar condolências ao Governo mexicano pelo sismo de magnitude 8,2 na escala de Richter que abalou o México no passado dia 7, e que fez quase uma centena de vítimas mortais.

A relação entre Donald Trump e o Presidente do México, Enrique Peña Neto, esteve quase sempre marcada por tensões políticas devido ao plano do magnata norte-americano de construir um muro na fronteira entre os dois países.

De acordo com o balanço mais recente, pelo menos 79 pessoas morreram em consequência do sismo de 7,1 na escala de Richter que atingiu hoje vários Estados do México.

