Toys “R” Us entrega pedido de falência nos Estados Unidos e Canadá

A Toys “R” US, a maior cadeia norte-americana de lojas de brinquedos, que tem presença também em Portugal, entregou na segunda-feira um pedido de falência nos Estados Unidos e no Canadá, na tentativa de conseguir restruturar a sua dívida, que é superior a quatro mil milhões de euros.

A decisão, que já se antecipava, coloca uma nuvem negra sobre o futuro das 1600 lojas da cadeia e dos 64 mil trabalhadores. Porém, adianta a BBC, a operação da empresa na Europa e na Austrália, assim como as parcerias que detém na Ásia, estão fora deste processo de falência.

O passo dado na segunda-feira ao final do dia é o resultado das dificuldades que a empresa de venda de brinquedos tem tido para fazer frente aos seus rivais, em particular a Amazon, que só no ano passado aumentou em 24% a venda online de brinquedos, ou a cadeia Walmart.

Além disso, a dívida da Toys "R" Us aumentou significativamente depois de ter sido adquirida pela KKR, pela Bain Capital e pelo fundo imobiliário Vornado Realty Trust.

No caso dos Estados Unidos, o pedido de protecção contra credores nos deu entrada no Bankruptcy Court de Richmond, Virginia. No Canadá, o passo será semelhante.

Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, a Toys "R" Us assegura que as 1600 lojas da Toys “R” Us e da insígnia Babies “R” Us em todo o mundo vão continuar a operar normalmente e que continuam a preparar as vendas para o Natal. As vendas online também continuarão a processar-se normalmente.

A JPMorgan Chase e um grupo de outros investidores acordaram financiar a companhia com 2500 milhões de euros (3000 milhões de dólares) para que possa continua a pagar aos seus fornecedores e aos seus trabalhadores.

“Hoje é o início de uma nova era para a Toys “R” Us, esperamos que os constrangimentos financeiros que nos travaram sejam resolvidos de forma efectiva e duradoura”, disse Dave Brandon, o presidente e director executivo da empresa.

"Estamos confiantes de que estes são os passos certos para garantir que as marcas icónicas Toys “R” Us e Babies “R” Us vivam durante muitas gerações", acrescentou.

Declarar a falência pode ajudar o grupo a restruturar a sua dívida e a adquirir uma maior flexibilidade financeira.

