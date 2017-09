Morreu a actriz Fernanda Borsatti

A actriz portuguesa Fernanda Borsatti morreu na manhã desta quinta-feira, aos 86 anos, no Hospital da CUF, em Lisboa, revelou a Casa do Artista.

Nascida em Évora, a 1 de Setembro de 1931, Fernanda Borsatti interpretou os mais diversos géneros teatrais, desde revista a comédia, passando pelas peças dramáticas.

Ao longo da carreira artística, passou por mais de dez companhias de teatro, entre as quais o Teatro Maria Vitória, a Companhia Laura Alves, a Companhia Raul Solnado, o Teatro Maria Matos e a Casa da Comédia.

A actriz integrou o elenco do Teatro Nacional D. Maria II entre 1978 e 2001 e trabalhou com realizadores como Henrique Campos, José Fonseca e Costa, Luís Galvão Teles e João Botelho.

No Teatro D. Maria II participou nas peças O Bicho, O Tempo Feminino, O Fidalgo Aprendiz ( com Ruy de Carvalho), Passa por Mim no Rossio, As Fúrias, O Crime da Aldeia Velha e Não Digas Nada, entre outras.

Entre as longas-metragens que integrou no cinema, contam-se Sangue Toureiro, Pão, Amor...e Totobola, Domingo à Tarde, O Diabo era Outro, O Ladrão de Quem se Fala, A Mulher do Próximo, O Querido Lilás e A Corte do Norte.

Na televisão integrou séries, sitcoms e telenovelas, como A Vida Privada de Salazar, Doce Fugitiva, Inspector Max, Residencial Tejo, Lá em Casa Tudo Bem, Gente Fina é Outra Coisa, Eu Show Nico ou A Dama das Camélias.

Em 2007, Fernanda Borsatti recebeu a Medalha de Mérito Municipal, no seu Grau Ouro, da Câmara Municipal de Lisboa.

