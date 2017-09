Depois de Cuba, Irma avança com potencial devastador sobre a Florida

O Irma voltou a ganhar intensidade na aproximação à Florida, um estado em situação de total emergência perante as previsões de devastação que a tempestade poderá trazer. O centro do furacão, novamente de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, deverá chegar nas próximas horas a terra, mas a chuva e os ventos muito fortes estão já a fustigar as Florida Keys, o arquipélago de centenas de ilhas na ponta sul do estado, que deverá ser um dos mais atingidos pela tempestade.

Durante o dia de sábado, o Irma avançou lentamente ao longo da costa norte de Cuba, provocando danos avultados, revelaram as autoridades, segundo as quais não há registo até ao momento de qualquer vítima mortal – antes da chegada do furacão o Exército retirou milhares de pessoas das zonas mais expostas, levando-as para abrigos.

Ainda assim, da província de Ciego de Avila, no centro do país, a Havana, as rajadas de vento arrancaram árvores, postes de iluminação e telhados ao longo de centenas de quilómetros, enquanto as poderosas ondas, acompanhadas pela subida do nível do mar e as fortes chuvas deixaram vastas zonas inundadas, adianta a agência AP.

Fotografias de Havana mostram o famoso Malecón fustigado pelas ondas e ao final do dia de sábado as ruas da zona mais baixa da capital estavam alagadas, havendo relatos de que a água entrou 600 metros pela cidade adentro. As autoridades alertam que o nível das águas poderá demorar mais de um dia a baixar. Também não há electricidade em muitas zonas da costa norte e o Governo admite que os estragos serão muito avultados, sobretudo nas estâncias turísticas construídas nos últimos anos nas ilhas ao largo da costa – uma das grandes fontes de receita para o país.

Este foi o primeiro furacão de categoria 5 a atingir Cuba desde 1932 – uma ilha que se preza pelo seu grau de preparação para catástrofes deste género. Ao tocar em terra, o Irma perdeu alguma intensidade, baixando para a categoria 3, mas voltou a agravar-se assim que começou a dirigir-se para norte, aproveitando-se das águas cálidas do estreito da Florida.

Às 2h locais (7h em Portugal continental), o centro da tempestade estava 115 km a sul de Key West, a mais ocidental e uma das mais habitadas ilhas das Florida Keys, com ventos a rondar os 210 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o que eleva de novo o Irma à categoria 4. Segundo as previsões, o centro da tempestade deverá atingir directamente a costa sudoeste do estado, incluindo as cidades de Tampa e Saint Petersburg, arrastando enormes quantidades de chuva e ventos fortes, a que se junta uma subida do nível do mar de quase cinco metros em algumas zonas. “Esta é uma situação que acarreta risco de vida”, avisa o NHC.

