Fogo da Covilhã em fase de resolução, continua activo o da Sertã

O incêndio no concelho da Covilhã está em fase de resolução, mas hoje à tarde continua activo o outro fogo que lavra na Sertã, também no distrito de Castelo Branco, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

PUB

A ANPC adianta que o incêndio da Covilhã, que teve origem num reacendimento pelas 15h45 de sexta-feira, está dominado e permanecem no local 300 operacionais, apoiados por 90 viaturas e dois meios aéreos.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, a Estrada Nacional 343, entre Barco e Telhado, continua cortada ao trânsito devido a este fogo na freguesia de Paul, concelho da Covilhã.

PUB

O outro incêndio de grande dimensão continua a lavrar desde as 17h35 de sexta-feira na localidade do Carvalhal, no concelho da Sertã, e está a ser combatido por 602 bombeiros, 192 veículos e 13 meios aéreos, refere a ANPC, indicando ainda que este fogo tem uma frente activa.

Às 16h50, a ANPC dava conta da existência de 38 incêndios rurais, que mobilizavam um total de 1.851 operacionais, 522 viaturas e 27 meios aéreos.

PUB

PUB