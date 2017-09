BE propõe divulgação periódica de cativações para maior transparência orçamental

O BE anunciou nesta sexta-feira que irá apresentar em breve uma iniciativa para obrigar todos os governos à divulgação periódica das cativações, cingindo este instrumento à lei do Orçamento do Estado.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, a vice-presidente da bancada parlamentar do BE Mariana Mortágua adiantou que o Governo do PS já foi informado sobre aquela intenção e mostrou-se confiante de que a mesma seja acolhida.

Segundo o Ministério das Finanças, o Governo descativou 710 milhões de euros de despesa até Agosto, mantendo-se existente um cativo orçamental no valor de 1171 milhões de euros, no seguimento de perguntas dos grupos parlamentares de BE e CDS-PP.

Segundo o gabinete de Mário Centeno, o cativo inicial era de 1881 milhões de euros e no final de agosto era de 1171 milhões de euros, significando, portanto, uma diferença de 459 milhões de euros face ao cativo existente no ano passado, dado também já divulgado pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, na quarta-feira.

As cativações de despesa são um instrumento de gestão orçamental comum a todos os orçamentos e que, segundo o relatório da Conta Geral do Estado de 2016, permitem "adequar o ritmo da execução da despesa às reais necessidades e assegurar a manutenção de uma folga orçamental que permita suprir riscos e necessidades emergentes no decurso da execução".

O Orçamento do Estado para 2016 (OE2016) continha a cativação de 12,5% das despesas com projectos de financiamento nacional e de 15% das despesas com aquisição de bens e serviços, mas foram introduzidos cativos adicionais sobre o crescimento da despesa, pelo que, depois de aplicados aqueles primeiros cativos (que tipicamente os orçamentos prevêem), quando as despesas crescessem acima da execução de 2015 seriam desencadeadas novas cativações.

