As palmas no final também são para eles

Há muita coisa que pode acontecer em cima de um palco e à volta dele. Antes e durante um espectáculo. Quem faz acontecer não são apenas os encenadores e os coreógrafos, os actores e os bailarinos, os dramaturgos. Há muitos outros trabalhadores das artes performativas que, apesar de não terem o papel de protagonistas, são essenciais para a concepção de um espectáculo.

Desenhadores de luz, cenógrafos, figurinistas, mestras de guarda-roupa, compositores de música, produtores, assistentes de encenação e de dramaturgia, directores de cena, preparadores de voz, tradutores (e isto não acaba aqui). O palco também é deles, apesar de estarem nos bastidores e de tantas vezes serem afastados para segundo plano. E sem eles, o teatro e a dança não seriam a mesma coisa – noutras etapas, também são importantes agentes como os assessores de imprensa, os fotógrafos dos teatros, os assistentes de sala e frente de casa.

Daniel Worm d’Assumpção Foto O iluminador que nos faz ver Para ele, o teatro e a dança sempre foram o “negócio da família”. A mãe, Elisa Worm, foi bailarina do Ballet Gulbenkian, mais tarde fundadora do Ballet Contemporâneo do Norte (e mais recentemente uma das intérpretes da Companhia Maior). O padrasto, Orlando Worm (1938-2010), foi um dos mais emblemáticos desenhadores de luz portugueses, e um dos ideólogos da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. Aos cinco anos, Daniel Worm d’Assumpção começou a ver espectáculos. Aos 13, começou a trabalhar neles. Fazia “coisas para gaiatos”, diz. “Quando comecei a trabalhar mais a sério em espectáculos não foi por vocação. Tinha muita vontade de ganhar o meu dinheiro e aquilo era ao que estava habituado.” Para ele, o teatro e a dança sempre foram “o ambiente natural”. Profissionalizou-se em 1984, quando entrou para o Ballet Gulbenkian. A partir daí a história é longa — pode não ser uma história de vocação nem de epifanias, mas é uma história que faz de Daniel Worm uma figura incontornável das artes performativas em Portugal. Trabalhou nos primeiros Encontros ACARTE — Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte da Fundação Gulbenkian, em 1987, e, dentro da mesma instituição, no Centro de Arte Moderna (CAM), em contacto “com muitas companhias estrangeiras”. “O CAM foi a minha escola, a par do Ballet Gulbenkian”, afirma o iluminador lisboeta de 53 anos, que recentemente começou a colaborar também com a fadista Gisela João. Outro momento importante foram as estadias na equipa do Teatro Nacional São João, primeiro na direcção de Eduardo Paz Barroso, depois com o encenador Ricardo Pais. Entretanto, cresciam os trabalhos de iluminação em dança, para criadores como Aldara Bizarro, Margarida Bettencourt e Miguel Pereira. O passo seguinte foi o início de uma longa relação — 16 anos, mais exactamente — com o Teatro da Cornucópia, um importante terreno “de experimentação”. Hoje, a sua relação de longa duração é com o colectivo Teatro Praga. É junto deles — e de outras companhias como a Mala Voadora ou a Cão Solteiro — que acompanha bem de perto as transformações no teatro português. “Acho que as gerações mais jovens são menos autocráticas do que as anteriores. O iluminador é mais puxado para dentro do grupo e sinto-me com mais liberdade, até para dar opiniões em áreas que não são as minhas”, assinala Daniel, que nesta rentrée marca presença nas novas criações da Cão Solteiro com André Godinho, We’re Gonna Be Alright, até 10 de Setembro na Culturgest, e de Carla Bolito, A Arte da Fome, de 21 de Setembro a 1 de Outubro no São Luiz. Como aconteceu com a Cornucópia, mas em modos “muito diferentes”, Daniel está a contribuir para o património identitário dos Praga. “Há uma série de elementos de iluminação que passaram a ser identitários dos Praga, como os tripés, as barras de LED, as letras NEW.” A história de Daniel Worm é longa, dizíamos, mas há sempre algo a aprender. “Com os Praga, e também com a Mala Voadora, comecei a ter essa noção de continuidade e a desenvolver a ideia de transportar elementos de espectáculo para espectáculo.” Sem complexos estéticos e autorais, o que interessa a Daniel Worm é como a iluminação “interage” com todos os componentes do espectáculo. Até porque a sua responsabilidade é grande. “O iluminador é uma espécie de super-público, pois é através da sua visão que a audiência vê o espectáculo”, diz, citando “uma frase bonita” da desenhadora de luz americana Jennifer Tipton. Através dele, o nosso olhar descobre-se a si próprio.

Chamo ao Daniel o Génio das Luzes porque nos iluminou o caminho. Não tínhamos dinheiro e lá ia ele montar caixas de electricidade nos nossos espaços precários, fazer luzes para os espectáculos e construí-los com o colectivo. Não conseguimos ver outro caminho sem ele André e. Teodósio (Membro do Teatro Praga)

“Um iluminador é um colaborador artístico, como um cenógrafo ou um compositor”, introduz o desenhador de luz Daniel Worm d’Assumpção. Não são, ou não deviam ser, um mero anexo, executores de uma função. “É muito mau quando se tenta resolver um problema de encenação com a música, por exemplo, como se se tratasse de uma funcionalidade”, nota Rui Lima, que faz bandas sonoras para espectáculos em conjunto com Sérgio Martins. No caso da luz, “é importante perceber que tanto a iluminação como a encenação são transversais ao espectáculo”, sublinha Daniel Worm. “A iluminação é afectada por todos os elementos da criação, seja o som, a cenografia, os figurinos, a interpretação. Não é um complemento da cenografia nem do texto.”

Também eles são autores de algo. Mesmo quando se entra em áreas mais práticas (e em que se tem de lidar directamente com dinheiro), como a produção. “Há uma autoria porque há maneiras diferentes de fazer. Há um tom dado pela produção, que se nota sobretudo em festivais”, observa Inês Maia, directora de produção do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP). “No meu caso, o que procuro é um tom que transmita fidelidade e segurança, dentro e fora das equipas.”

Contudo, não há espaço para ego trips: o objectivo é contribuir da melhor forma para a criação. “Por vezes a música passa despercebida no espectáculo. Se é assim é porque tem de ser. A ideia não é tentar impor uma presença”, explica Sérgio Martins. Também por isso, e para ninguém se atropelar, é importante acompanhar os projectos desde o início. “A luz, enquanto algo efémero, vive sobre o presente. Portanto, em vez de fazer uma abordagem dramatúrgica a partir dos textos, prefiro estar presente no trabalho de mesa e perceber toda a conversa que ali se estabelece”, diz Daniel Worm.

Wilma Moutinho, também desenhadora de luz (e neste departamento merecem referência outros nomes como Rui Monteiro, Nuno Meira ou José Álvaro Correia), concorda com o colega. “Tem de haver um trabalho de equipa, isso nota-se no resultado final”, afirma a colaboradora regular dos coreógrafos Victor Hugo Pontes e Marco da Silva Ferreira. Depois, o método do trabalho de casa depende de cada um. “O som não passa só por fazer uma banda sonora. É preciso pensar no desenho de som, em como pôr um efeito num actor, onde situar as colunas… Há todo um trabalho técnico-estético além da composição”, esclarece Rui Lima. “Eu faço muita investigação dos temas da peça e inspiro-me em pintura, fotografia, na natureza”, conta, por sua vez, Wilma Moutinho. “Para mim fazer iluminação é como pintar um quadro.”

Ana Bigotte Vieira Foto Uma investigadora entre a teoria e a prática No percurso de Ana Bigotte Vieira as artes performativas andaram sempre lado a lado com a história e cultura contemporâneas. É “uma história muito complicada e uma relação muito antiga”, de alguém que inicialmente pensou em ser engenheira genética, que passou pela dança contemporânea, que entrou no conservatório em teatro, “onde era de uma turma muito engraçado com o André e. Teodósio e a Carla Galvão”, mas que “detestou mesmo a sério”. Resumidamente, e passando algumas etapas à frente, Ana Bigotte Vieira licenciou-se em História Moderna e Contemporânea no ISCTE, especializando-se nas áreas da Cultura e Filosofia Contemporâneas e em Estudos de Teatro, em Lisboa. “Houve sempre a academia e as artes performativas em paralelo”, diz. “A minha própria abordagem ao teatro e à dança tem sido muito marcada por este interesse pela política e história contemporâneas.” Em 2007, quando começou a trabalhar em espectáculos e a fazer traduções em teatro (incluindo para os Livrinhos de Teatro e para a revista dos Artistas Unidos), encontrou um cúmplice: o encenador Gonçalo Amorim, hoje à frente do Teatro Experimental do Porto. Ana fazia assistência de encenação, mas que não era só assistência de encenação. “O Gonçalo era um extraordinário pedagogo. Eu tinha muita liberdade de pesquisa dramatúrgica. Era também um trabalho filosófico.” Havia — e continua a haver — uma certa urgência política no trabalho de Ana Bigotte Vieira, que chegou a colaborar também com criadores como Mariana Tengner Barros, Miguel Castro Caldas ou Bruno Bravo. “O meu trabalho para teatro tem a ver com pensar o que está em causa numa peça e como conseguimos falar disso naquele momento. Pode não saber-se a forma como dizer, mas sabe-se que é urgente dizê-lo.” Nesse sentido, acabou por se encontrar na área dos estudos da performance. “Unia aquilo de que eu andava à procura. Unia teoria e prática, e permitia olhar para qualquer coisa, de um espectáculo a uma campanha eleitoral, pela lente do performativo”, explica. Entre 2009 e 2012 foi visiting scholar no departamento de estudos de performance da Universidade de Nova Iorque (NYU), onde se cruzou com o escritor, antropólogo e professor André Lepecki. Entretanto, face à lacuna de estudos de performance em Portugal — e perante uma dinâmica pouco musculada entre pensamento e artes performativas —, co-criou a Baldio, uma plataforma e colectivo de investigadores “ultraclassificados mas precários”. “Estava à procura dessa interdisciplinaridade, que é tão pouco recebida institucionalmente por cá.” Também nessa lógica, e a partir da sua tese de doutoramento sobre o Serviço ACARTE da Fundação Gulbenkian — reconhecida com uma Menção Honrosa em História Contemporânea pela Fundação Mário Soares em 2016 —, Ana lançou-se recentemente num (valioso) projecto work in progress de historicização colectiva da dança em Portugal com o coreógrafo João dos Santos Martins, chamado Para uma Timeline a Haver. Depois de terem instalado a timeline no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vão levá-la ao Teatro Viriato, Viseu, em Novembro. Antes, a 23 de Outubro, estreia O Olhar de Milhões no Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo, espectáculo de Raquel Castro em que Ana deu apoio teórico. Até Dezembro, este passará pelo Centro Cultural Vila Flor, Teatro Carlos Alberto, Maria Matos, entre outros.

A Ana tem um conhecimento muito vasto e profundo daquilo que é o mundo hoje. Nos processos em que temos colaborado estabelece ligações entre a matéria que temos em mãos e todo esse mundo, abrindo o trabalho para direcções às quais eu nunca chegaria sozinha Raquel Castro (Actriz e encenadora)

E é nesse quadro que entram os figurinistas, os cenógrafos (de quem falámos no Verão passado, alguns deles também figurinistas – daí não aparecerem nestas páginas) ou as mestras de guarda-roupa. Como é o caso de Aldina Jesus, residente na equipa do Teatro Nacional D. Maria II, que já colaborou com companhias como a Mala Voadora ou a Cão Solteiro. Uma mestra de guarda-roupa, explica Aldina, trabalha em conjunto com o figurinista. “Ajudo na pesquisa de tecidos, faço os moldes, os cortes e, caso não haja equipa de costureiras, trato da confecção.”

Tudo tem de se adaptar “à necessidade dos intérpretes, aos seus movimentos, ao espectáculo em si”, assinala Aldina Jesus. O seu raio de acção depende ainda do “saber do figurinista” – um encenador, um actor ou outro membro da equipa sem experiência em figurinos pode ter de cobrir esse papel, lembra. E essa é uma das verdades inconvenientes desta história toda: a subnutrição financeira em vários colectivos faz com que tenha de haver uma acumulação de tarefas por vezes indesejada, e nesses casos pode não ser possível dar o destaque devido a cada uma destas disciplinas. Contudo, há honrosos exemplos de desmultiplicação que não são à base do desenrasca: entre eles, Thomas Walgrave na cenografia e desenho de luz, Joana Barrios na interpretação e figurinos, ou José Capela na cenografia e figurinos.

Carne para canhão

O dinheiro é aquele assunto omnipresente. E também ele “contamina” o espectáculo, nota Vânia Rodrigues, gestora cultural da Mala Voadora. “Mais do que imaginamos”, diz. “Os processos artísticos vão sendo ajustados até serem compatíveis com os recursos disponíveis.” A batalha de Vânia passa também por aí, em diálogo próximo com os produtores da companhia, Joana Costa Santos e Jonathan da Costa. “O meu trabalho, que é um trabalho de interlocução interna e externa, vai desde acompanhar a discussão de ideias de programação e espectáculos até à procura de financiamentos, parceiros e co-produtores.”

As contingências financeiras acabam por afectar também a constituição (e a sanidade mental) das equipas. “Não há dinheiro suficiente para ter as pessoas que precisávamos para conseguir ter uma vida normal. Trabalhamos todos mais do que devíamos e geramos menos emprego do que devíamos”, aponta Vânia Rodrigues. Isso dificulta ainda uma aposta maior noutros departamentos. “Fazemos algum esforço para produzir documentação, mas queríamos escrever muito mais pois há uma enorme falta nesse campo”, observa a gestora. Numa arte que é efémera interessa “gerar conhecimento e memória”. “Não devia ser apenas carne para canhão.”

Na opinião da investigadora Ana Bigotte Vieira, devia existir uma coordenação entre vários agentes para se produzir regularmente mais teoria e documentação nas artes performativas, com um tratamento e pensamento historiográfico por trás. “Há um trabalho de memória, teoria, crítica e tradução que precisa de tempo, em contrapartida com o ritmo voraz destas artes efémeras”, diz. “Esse trabalho ganhava com uma aproximação à Universidade”, mas também aqui há “todo um contexto de precariedade”, recorda Ana, que é uma das autoras do novo livro Teatro Português Contemporâneo – Experimentalismo, Política e Utopia [título provisório], coordenado pelo dramaturgo Rui Pina Coelho e cujo lançamento vai acontecer no D. Maria II a 16 de Setembro.

Apesar de tudo, encontram-se bons exemplos nesta área. Como a revista Sinais de Cena; o Centro de Documentação de Artes Performativas e Mediateca, inaugurado em finais do ano passado no espaço Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, coordenado pelo colectivo Teatro Praga; a colecção Livrinhos de Teatro, uma parceria entre os Artistas Unidos e a Cotovia. Também o Teatro Maria Matos, inclusive nos projectos e publicações promovidos no âmbito da rede internacional House on Fire; a Colecção de Textos e a Colecção Estudos do D. Maria II; e, claro, o Centro de Documentação do Teatro Nacional São João (TNSJ), para o qual contribui o Departamento de Edições da instituição, activado por Pedro Sobrado, João Luís Pereira e Ana Almeida.

Rui Lima e Sérgio Martins Foto Como ser actor enquanto músico Um tem 35 anos, outro 34, e já compuseram 100 bandas sonoras para espectáculos. Aconteceu tudo muito rápido. Não sabem explicar muito bem como e porquê — “talvez por causa do passa-a-palavra”, presumem — mas também não têm tempo para pensar sobre isso. “Há sempre coisas para fazer”, dizem. Como agora: até ao fim do ano têm em mãos o novo espectáculo da Mala Voadora, Amazónia, que estreia a 9 de Novembro no São Luiz, com subida ao Rivoli em Janeiro; a continuação da tour mundial de Hu(r)mano, do coreógrafo Marco da Silva Ferreira, e novas datas da sua última criação, Brother (a próxima é já dia 23 no Festival Materiais Diversos); mais dois projectos do programa Criatório, entre eles um concerto encenado por Ana Luena, Lady & Macbeth, marcado para 1 de Dezembro no Teatro do Bolhão, no Porto. Pelo meio têm ainda uma banda, os Ekco Deck. Rui Lima e Sérgio Martins, dupla de compositores e desenhadores de som quase omnipresente no circuito nacional de artes performativas, conheceram-se na escola Soares dos Reis, no Porto. Foi lá, na condição de antigos alunos, que em 2001 fizeram a primeira banda sonora. “Depois tornou-se regular compormos para os projectos de final de curso da Escola Superior de Artes do Espectáculo (ESMAE), que contavam com encenadores de fora”, relembra Sérgio Martins. “Em 2004/ 2005 conhecemos lá o João Garcia Miguel e ele convidou-nos para trabalhar em Lisboa. Acho que foi aí o nosso arranque.” Foi nesse período que, graças ao tal passa-a-palavra, começaram a trabalhar com vários artistas, sobretudo em Lisboa. “Como o Rivoli estava com o Filipe La Féria havia mais trabalho por Lisboa”, refere Rui Lima. Foram conhecendo cada vez mais gente — e trabalhando com cada vez mais gente, dos coreógrafos Rui Horta e Victor Hugo Pontes aos encenadores Nuno Cardoso e Ana Luena —, até pertencerem “a uma comunidade”. Uma comunidade que também têm ajudado a alargar. “Vamos convidando pessoas da música para colaborar connosco em espectáculos. Pessoas como o Peixe, o José Marrucho, a Helena Guerreiro ou o Gustavo Costa”, aponta Rui. Colaborar é, aliás, uma palavra de ordem. Tal como o desenhador de luz Daniel Worm d’Assumpção, Rui e Sérgio acreditam que “há uma geração mais jovem cujos métodos de trabalho são mais abertos à opinião de toda a equipa”. “Houve uma mudança”, considera Rui Lima. “Hoje tens uma visão entrecruzada, de cumplicidade directa. Antes parecia que cumpríamos apenas uma tarefa, agora trabalhamos mais perto dos criadores e dos actores.” Sérgio Martins acrescenta: “A música não é algo utilitário, é um contributo artístico.” E isso é notório, evocando bandas sonoras recentes da dupla, em Moçambique (2016), da Mala Voadora, companhia com a qual colaboram há oito anos, e em Brother (2017), de Marco da Silva Ferreira — duas criações em nada parecidas mas em que a música ocupa um papel central, um espaço de ignição. “Vamos onde temos de ir, em grupo”, resume Rui. É talvez essa forma de trabalhar, camaleónica mas focada, que os define. “Tem muito a ver com ser actor enquanto músico.”

Nós procuramos o ‘espaço silencioso’ da música deles, como se reivindicássemos o domínio ou dependência completa. Criamos balizas e jogamos com poucas regras, muita intuição e mestria. Eles estão bastante implicados na definição da dança que procuro Marco da Silva Ferreira (Coreógrafo e bailarino)

No TNSJ sempre se prestou atenção aos projectos editoriais, mas passou a haver um maior investimento a partir de 2002 – ou seja, a partir do segundo mandato da direcção artística do encenador Ricardo Pais. “O preceito passou a ser ‘uma palavra vale mil imagens’”, enquadra Pedro Sobrado. Esse investimento incluiu a criação dos manuais de leitura, dedicados às produções da casa, e o desenvolvimento de programas de sala mais aprofundados, o que “passou sobretudo por privilegiar textos inéditos”. “Tal como o Ricardo [Pais], também o Nuno Carinhas [actual director artístico e encenador residente] valoriza imenso a documentação dos projectos e a reflexão crítica”, indica Pedro Sobrado. “Ele próprio se municia de todo esse material para as suas criações.”

Também a equipa das edições acompanha bem de perto o trabalho de Nuno Carinhas. “Estamos presentes à mesa, nos ensaios”, revela João Luís Pereira. “Tudo o que é escrito e impresso na casa é escrito, editado ou suscitado por nós, portanto é importante trabalharmos em equipa”, continua João. Mesmo as traduções de livros são “testadas pela cena”, acrescenta Pedro.

Numa casa onde “muitas vezes todos se sentem técnico-artistas, do porteiro ao Departamento de Edições” – diz Pedro Sobrado, citando Ricardo Pais –, há funções que se acabam por cruzar. Pedro tem feito também trabalho de dramaturgia em produções do TNSJ, como aconteceu em Macbeth, estreado este ano. E como aconteceu no monumental Os Últimos Dias da Humanidade (2016), ao lado de Nuno Carinhas, Nuno M. Cardoso e do colega João Luís Pereira. “Nessa peça havia uma massa de texto gigante [da autoria de Karl Kraus] e nós ajudámos no processo de escolha”, conta João. “O trabalho do dramaturgista pode ser multiforme”, nota Pedro Sobrado. Nesse caso, “foi uma modalidade polida de vandalismo”.

Espírito de equipa

Uma encenação pode meter várias pessoas no seu caminho, com diferentes competências. Por exemplo, um preparador de voz e elocução. João Henriques tem feito esse trabalho em teatro, sobretudo para o TNSJ, com quem colabora há 15 anos. O processo, mais uma vez, passa por acompanhar a criação desde o arranque. “Durante a discussão do texto eu começo a olhar para ele da perspectiva da oralidade, já a pensar no som das palavras”, explica João Henriques.

O passo seguinte é examinar o desempenho vocal dos actores. “O que mais me interessa é perceber se as imagens que o texto encerra estão a ser tridimensionalizadas no som. Isso tem a ver com a expressividade e de que modo a voz confere uma mais-valia de sentido, quer acentuando, contradizendo ou ironizando.” Quando finalmente os actores têm o texto na memória, é hora de trabalhar “as questões da articulação, da prosódica da fala, da projecção e do posicionamento da voz no espaço”. É um labor meticuloso operado em sintonia com o encenador, refere João Henriques, e que pode incluir sugestões de interpretação. “Por vezes toca a direcção de actores.” Antes da estreia dos espectáculos, e muitas vezes durante as apresentações, o preparador vocal treina directamente com os intérpretes. “No fundo é um coaching, como se eu fosse um personal trainer da voz.”

Esse lado de coaching também está presente na assistência de encenação. “É um trabalho de muita palavra, atenção e ânimo.” Quem o diz é Filipa Matta, 25 anos, actriz de formação que foi parar à assistência de encenação, não sabe “muito bem como”, mas que já trabalhou com vários criadores, de Pedro Gil a Tónan Quito, de Raquel Castro (fez assistência no espectáculo O Olhar de Milhões, que estreia em Outubro) a Tiago Rodrigues, director artístico do D. Maria II, com quem esteve na trilogia das tragédias gregas. Para Filipa, um assistente de encenação “é uma figura dentro do projecto mas com alguma distância” – e que por isso está apto para dar opiniões de encenação e interpretação “mais independentes”.

“Podes ser também um fio que liga as pessoas da equipa, do encenador aos actores, do cenógrafo ao figurinista”, acrescenta Filipa Matta. Quem faz acontecer, com mais ou menos protagonismo, são todos eles. Se houver palmas no final do espectáculo, são para todos.

Inês Maia Foto O stress que faz a produtora sentir-se bem Aos 22 anos começou a trabalhar no Rivoli de Isabel Alves Costa como directora de cena. Hoje é uma produtora de destaque no Porto, onde mantém uma relação muito séria com o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP). Entrou no teatro a achar que ia ser actriz. Estudou interpretação no Balleteatro e na Escola Superior de Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto. Mas não correu bem. “Um dos meus professores, o Carlos Pessoa, disse que eu me preocupava com tudo o que estava à minha volta menos com o que estava a fazer.” Ou seja: tínhamos produtora. Migrou para o curso de direcção de cena e produção, na ESMAE. Terminou em 1998 e desde aí tem sido “uma pessoa cheia de sorte”. Nunca mais parou. No Porto, falar de produção é falar necessariamente de Inês Maia: tanto no que toca a festivais, sobretudo o FIMP, onde é directora de produção há vários anos, como no trabalho com diferentes instituições e pequenas estruturas da cidade. O “embate com a realidade” aconteceu logo depois do curso. Tinha 22 anos. Foi contratada como directora de cena para o Rivoli, no mandato de Alves Costa, onde ficou até Janeiro de 2007, altura em que Rui Rio entregou o teatro a Filipe La Féria. A primeira experiência “a sério” foi com o espectáculo Glowing Icons do coreógrafo-estrela Jan Fabre — tinha um falocrata à frente dela e mais “20 homens nos bastidores”. “Sobrevivi.” Nos anos seguintes foi alternando a direcção de cena com trabalho de produção. Na fase pós-Rivoli teve uma crise existencial, daquelas de “querer ir para a aldeia fazer compotas e biscoitos”. Em vez disso, criou uma empresa de produção, a Pé de Cabra. É através dela que trabalha com o FIMP, a ESMAE, companhias como a Limite Zero, entre “outras coisas que vão aparecendo”. Esteve, por exemplo, com o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) no biénio 2015-2016, acompanhando a nova direcção artística de Gonçalo Amorim. “Também damos apoio a várias estruturas nas candidaturas à Direcção-Geral das Artes”, acrescenta. Muita coisa mudou na área da produção desde que Inês começou a trabalhar. O número de mulheres “nas equipas técnicas aumentou” e hoje há mais consciência de classe, considera. “Nos anos 90 ouvia-se muito ‘não tem importância se a malta não ganhar dinheiro, porque gostamos disto, isto não é uma profissão, é uma vocação’. Treta. Agora as pessoas valorizam o seu trabalho e cobram por ele”, observa Inês Maia, hoje com 42 anos. “E começa-se a incutir essa questão em que nos rodeia.” O Porto, a sua casa, também foi mudando — para o bem e para o mal. “A cidade sempre teve muita oferta cultural, mesmo na longa noite do Rui Rio, excepto na dança. Mas nesse período estava tudo a trabalhar em revolta e resistência. Não havia condições de trabalho”, contextualiza a produtora. “Agora as coisas estão a ser recuperadas. Tens um interlocutor na área da cultura na câmara e um teatro municipal. Mas não posso dizer que haja melhores condições financeiras.” O cenário “está melhor”, contudo não se pode cair em deslumbramentos. “Sou uma optimista, mas o pessoal não se pode distrair na luta.” Por agora, Inês Maia continua concentrar-se na próxima edição do FIMP, que chega entre 13 e 29 de Outubro. “Neste momento estamos a fechar os voos, as dormidas, os apoios logísticos, a comunicação gráfica”, diz. É o sprint do costume, e é assim que ela está bem. “Não sou uma corredora de fundo, sou uma velocista. O stress é onde me sinto bem.”

No Festival de Marionetas, o acolhimento aos artistas manifesta-se também na importância que é dada às condições técnicas, logísticas e humanas criadas. A Inês Maia tem assumido a coordenação das diversas equipas e tarefas com uma verdade e uma competência que são muito estruturantes para o festival e o seu sucesso Igor Gandra (Director artístico do FIMP)

