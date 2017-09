Theresa May recusa convite para discursar no Parlamento Europeu

Theresa May recusou o convite de Antonio Tajani para explicar, numa sessão do Parlamento Europeu (PE), a sua posição sobre o "Brexit" - disse que só fala com líderes, em sessões à porta fechada, revelou uma fonte da UE citada pelo Guardian e Politico.

PUB

O PE tem poder de veto sobre o acordo que venha a ser alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido. May tinha dito no início do ano que estava a discutir a possibilidade de ir ao hemicíclo. Porém, segundo fontes da União Europeia, Downing Street informou Tajani, o presidente do parlamento, que só conversará em privado com os líderes deste órgão. Não enfrentará uma sessão com todos os deputados e pública.

Outra fonte do Guardian disse que a decisão de May desiludiu várias figuras do PE num momento em que cresce o apoio à posição do Reino Unido que defende que é do interesse das duas partes a existência de um tratado de comércio livre.

PUB

Os antigos primeiros-ministros britânicos Gordon Brown, Tony Blair e Margaret Thatcher enfrentaram os deputados em sessões do PE em Estrasburgo.

"A primeira-ministra confirmou ao presidente Tajani que aceita participar numa conferência de presidentes. Ainda não foi indicada uma data", disse fonte de Downing Street. A Conferência de Presidentes será presidida por Tajani e nela participam os líderes de todos os grupos parlamentares.

PUB

PUB