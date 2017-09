OE2018: Costa reúne-se com direção e coordenadores da bancada do PS

O primeiro-ministro reúne-se esta tarde, no Parlamento, com a direcção e com os coordenadores sectorais do Grupo Parlamentar do PS para preparar a proposta de Orçamento do Estado para 2018, disse à agência Lusa fonte oficial socialista.

António Costa chegou à Assembleia da República por volta das 17h e dirigiu-se ao gabinete do presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César.

A reunião com os elementos da direcção e coordenadores da bancada do PS está marcada para a Sala D. Maria da Assembleia da República.

"Esta será a primeira reunião pós-férias de António Costa com a direcção e com os coordenadores da bancada do PS para fazer o ponto de situação do processo de elaboração da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018", adiantou à agência Lusa a mesma fonte.

