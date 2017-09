Bruxelas pode obrigar Estados a receber refugiados, decide tribunal da UE

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) rejeitou um recurso apresentado pelos governos da Eslováquia e da Hungria contra a política de imigração da UE, concluindo que Bruxelas tem o direito de obrigar os Estados-membros a acolher um determinado número de refugiados nos seus territórios.

Trata-se do último desenvolvimento de uma polémica iniciada há dois anos quando perto de um milhão de migrantes e refugiados chegaram à Grécia através do Egeu, seguindo depois caminho em direcção ao Norte da Europa (sobretudo Alemanha e Suécia) através dos Balcãs e dos Estados mais a Leste da UE. Depois de estes terem fechado as suas fronteiras, milhares de pessoas acabaram por ficar encurraladas na Grécia e em Itália. O que a mais alta instância judicial da UE agora conclui é que Bruxelas pode forçar os governos nacionais a aceitar as quotas que foram decididas pelo Conselho Europeu para a repartição dos candidatos a asilo que permanecem naqueles países.

“O tribunal rejeita as acções apresentadas pela Eslováquia e a Hungria contra o mecanismo provisório para a recolocação obrigatória de candidatos a asilo”, lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira pelo TJUE, sediado no Luxemburgo. Este mecanismo, acrescenta a nota, “ajuda na verdade a Grécia e a Itália a lidar com o impacto da crise migratória de 2015 e é proporcional”.

O programa foi desenhado pela Comissão Europeia e aprovado por maioria no Conselho, apesar da resistência dos países de Leste, que afirmaram que as suas sociedades não podiam absorver imigrantes oriundos maioritariamente de países muçulmanos, incluindo refugiados fugidos às guerras na Síria e Iraque.

O esquema previa a redistribuição pelos Estados-membros de 160 mil pessoas, mas destas apenas 25 mil foram até agora efectivamente acolhidas em novos países.

