Sindicato com “boa expectativa” para reunião com gestão da Autoeuropa

"Estamos optimistas", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul, afecto à CGTP e que representa maior número de trabalhadores na fábrica de automóveis de Palmela.

O sindicalista escusou-se a prestar mais declarações sobre a reunião marcada para as 17h00 desta quinta-feira, face à estratégia delineada pelos sindicatos.

A Autoeuropa acedeu ao pedido de reunião dos sindicatos na sequência da greve de um dia realizada a 30 de Agosto. Segundo a empresa, a paralisação teve uma adesão de 41% dos trabalhadores.

No entanto, a fábrica do grupo alemão tem dito que só retoma o processo negocial com Comissão de Trabalhadores (CT), que deverá ser eleita dia 3 de Outubro. Mesmo assim, os sindicatos acreditam que poderão chegar a um acordo com a administração, de forma a assegurar as necessidades de trabalho da empresa e, simultaneamente, salvaguardar os direitos dos trabalhadores.

Na sexta-feira, pelas 15 horas, é a vez do SIMA – Sindicato das Industrias Metalúrgicas e Afins, afecto à UGT, se reunir com a administração da AutoEuropa.

