Incêndios: PSD considera que Governo não tem capacidade para gerir donativos de privados

O PSD criticou esta terça-feira a descoordenação e incapacidade do Governo para gerir os donativos privados destinados às populações mais afectadas pelos incêndios de Junho. Na sede nacional, em Lisboa, a vice-presidente Teresa Morais exigiu hoje esclarecimentos adicionais ao Governo sobre o assunto, considerando o valor apurado "ridiculamente baixo".

Depois de o partido ter questionado o executivo em Julho e um mês depois, am Agosto, "a resposta é a de que foram submetidos termos de adesão de donativos de 3,2 milhões, estando concretamente transferidos 1,9 milhões", disse Teresa Morais. "Este valor é - julgo que toda a gente anuirá - muito baixo e ridiculamente baixo, se comparado com as expectativas criadas pelos números que foram divulgados".

Segundo a dirigente do PSD, "os números contrastam em absoluto e de forma ridícula com informação que circulou acerca dos valores que teriam atingido os donativos dos particulares", revelando descoordenação e incapacidade, da parte do Governo, para gerir os donativos privados que se propôs gerir.

"A verdade é que ouvimos números que rondavam os 13, 14 milhões [de euros]. Precisamente porque nunca foram confirmados pelo Governo e era importante saber qual o valor exato dos donativos dos portugueses, também das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, é que perguntamos qual o exacto valor dos donativos de particulares", insistiu a também deputada.

As várias frentes de fogo, que afetaram mais diretamente as regiões de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos provocaram, pelo menos, 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Cumpre ao Governo, que entendeu criar um fundo público, gerido por uma entidade pública e tutelado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, explicar cabalmente aos portugueses que valores são estes, onde estão os restantes donativos, quem os está a gerir e em que termos", desafiou Teresa Morais.

Minutos antes da conferência de imprensa na sede do PSD, o Governo tinha reagido às notícias de que os autarcas da região suspeitavam de desvio de verbas, em especial das doações dos emigrantes. "A gestão do Fundo REVITA está a cargo de um Conselho de Gestão constituído por um representante do Governo (do Instituto da Segurança Social, I.P.), um representante das câmaras municipais de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e um representante das instituições particulares de solidariedade social e associações humanitárias de bombeiros, a nível distrital", lia-se num comunicado do ministério de Vieira da Silva.

O texto explicava ainda que aa sequência da criação deste fundo "já se encontra disponível um site na internet (www.fundorevita.pt) com o objectivo de dar informação" sobre o seu funcionamento. "Até à data aderiram ao fundo mais de duas dezenas de entidades, com donativos em dinheiro, em espécie e em prestação de serviços, tendo sido entregues donativos em dinheiro no valor de cerca de 2 milhões de euros".

Sobre outras verbas doadas, o comunicado dizia apenas que é do conhecimento público que entidades como a Cáritas Diocesana de Coimbra e a União das Misericórdias Portuguesas em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian agregaram outros donativos, "tendo a responsabilidade pela sua gestão". Com Lusa

