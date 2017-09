Trump pede 4,9 mil milhões ao Congresso para ajudar as vítimas do Harvey

A Casa Branca pediu ao Congresso norte-americano que aprove um pacote inicial de ajuda financeira para as vítimas no Texas do furacão Harvey no valor de 5,9 mil milhões de euros (cerca de 4,9 mil milhões de euros). As autoridades do estado do Texas prevêem que os danos possam atingir os 125 mil milhões de dólares (aproximadamente 105 mil milhões de euros).

Este é apenas o primeiro pacote de ajuda e deverá ser votado no Congresso já na próxima semana. No total, a ajuda financeira federal poderá ascender aos 110 mil milhões de dólares (valor da ajuda aquando do furacão Katrina). Numa visita ao Texas, o vice-presidente, Mike Pence, prometeu ajuda para "reconstruir maior e melhor do que nunca".

As autoridades do Texas falam num prejuízo que ronda dos 125 mil milhões de dólares, segundo a BBC.

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira que o Presidente Donald Trump vai doar um milhão de euros da sua fortuna pessoal para ajudar as vítimas do Harvey. Numa conferência de imprensa em Washington, a Casa Branca revelou que serão os jornalistas a decidir para que instituições será doado o dinheiro.

Esta não é uma atitude inédita. No ano passado, Trump anunciou que iria doar um milhão de dólares e ajudar a angariar mais cinco milhões para organizações de veteranos das Forças Armadas. Contudo, escreve a Lusa, investigações de jornais concluíram que nenhuma organização tinha recebido qualquer verba.

Não há, de momento, números de vítimas mortais. A BBC fala em 39 vítimas mortais, o Guardian diz que já subiu para 44.

