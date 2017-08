Haitong Bank agrava prejuízos para 80 milhões no semestre

O Haitong Bank teve prejuízos de 79,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, acima dos 19,6 milhões negativos registados nos primeiros seis meses de 2016, divulgou o ex-BES Investimento ao mercado

No relatório e contas do primeiro semestre disponibilizado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco detido pelo grupo chinês Haitong dá conta do agravamento dos prejuízos, justificando com as medidas que levou a cabo até Junho para “reestruturar e reposicionar o negócio com o objectivo de transformar a instituição num banco de investimento autossuficiente”, o que, diz, agravou os gastos, com custos de reestruturação, desde logo para saídas de trabalhadores, e penalizou as receitas.

O Haitong refere ainda que o resultado foi penalizado por “imparidades no semestre no montante de 38 milhões de euros, acima dos três milhões de euros verificados no período homólogo de 2016”.

Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em Agosto de 2014, o BES Investimento foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em Setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.

Mesmo após a venda, o ex-BES Investimento continuou com José Maria Ricciardi como presidente executivo, que saiu de funções em Dezembro de 2016, tendo ficado a comissão executiva sob a liderança de Hiroki Miyazato, que já era o presidente do conselho de administração.

