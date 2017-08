Marcelo recebe Temer em escala a caminho da China

O Presidente da República brasileiro, Michel Temer, foi recebido esta quarta-feira de manhã por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, durante uma escala que fez em Lisboa a caminho de Pequim, apurou o PÚBLICO. Tratou-se de um gesto de cortesia do chefe de Estado português, mas o encontro poderá ter sido útil para o homólogo brasileiro na preparação da viagem à China.

Temer vai fazer uma visita de Estado ao país que acolhe a 9ª reunião da Cúpula dos BRICS (grupo que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e na mala leva o pacote de concessões e privatizações anunciado pelo governo brasileiro na semana passada, em particular a privatização da Eletrobras, que o próprio Presidente destacou numa entrevista à televisão estatal chinesa.

No final do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Temer divulgou no Twitter duas fotografias da recepção em Belém, afirmando que o Presidente português “apoiou a solicitação brasileira para fazer parte da OCDE e acompanha os projectos de concessão do [seu] governo”. Pacote que inclui aeroportos, estradas e auto-estradas e terminais portuários, além da eléctrica estatal para a qual procura, em particular, investidores chineses.

(AI) Em encontro c/presidente português, Temer apresentou os bons resultados da economia brasileira: "Estamos fazendo um governo reformista" pic.twitter.com/yxOwYPAOik — Michel Temer (@MichelTemer) 30 de agosto de 2017

Portugal tem experiência que pode ser útil a Temer em matéria de negociação com empresas chinesas, em particular no sector eléctrico, já que em finais de 2011 o Estado vendeu 21,35% da EDP à China Three Gorges, concedendo-lhe assim a maior participação social na empresa e a sua administração.

Já este ano, em Junho, a EDP Renováveis concluiu a venda de 49% da carteira de activos eólicos em Portugal à mesma empresa chinesa, que pagou 248 milhões de euros por esta participação.

