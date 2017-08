Muçulmanos no Reino Unido ameaçados com ataques com ácido

A polícia britânica está a investigar o envio de cartas a muçulmanos residentes na cidade de Bradford, no norte do Reino Unido, em que estes são ameaçados com ataques com ácidos corrosivos, noticia o jornal britânico The Guardian.

As autoridades de West Yorkshire, condado a que pertence Bradford, afirmam que as ameaças estão a ser levadas “extremamente a sério”, tendo reforçado o patrulhamento em Hanover Square, zona da cidade onde pelo menos duas pessoas receberam missivas semelhantes.

Ao jornal britânico, uma porta-voz da polícia afirmou que “as autoridades estão a trabalhar com as comunidades locais” para identificar os responsáveis. "Nós entendemos o impacto que os crimes de ódio podem ter nas comunidades e nos indivíduos, e crimes desta natureza não serão tolerados”, acrescentou a porta-voz.

Numa das cartas, a mensagem é acompanhada por uma espada pela bandeira de Inglaterra, e lêem-se apelos à morte da "escumalha muçulmana”. São ainda ameaçadas com ataques com ácido as mulheres que usem burqa.

As cartas estão a ser recebidas a poucos dias de um protesto agendado pelo movimento xenófobo da Liga de Defesa Inglesa, nota ao Guardian um dos destinatários das missivas que preferiu não ser identificado, e que teme um aumento da tensão em torno da manifestação de sábado. A marcha, de resto, ocorre numa importante data para a comunidade muçulmana.

Entrentanto, o jornal Independent noticia que as autoridades britânicas procuram um militante de extrema-direita que é suspeito de enviar outro conjunto de cartas com ameaças islamofóbicas para endereços no Reino Unido e nos Estados Unidos. Numa das cartas, a que o diário teve acesso, é feita uma ameaça de ataque bombista contra a mesquita de Forest Gate , em Londres. “Brevemente… quando estiverem presentes muitos muçulmanos, para um efeito máximo”, detalha a missiva.

Outras duas mesquitas da zona de Londres também foram alvo de ameaças feitas através de cartas com carimbo dos correios da cidade de Sheffield.

O Reino Unido tem vindo a regista uma subida do número de crimes de ódio contra muçulmanos. Em pelo menos um dos casos, com recurso a substâncias corrosivas. A 21 de Junho, um homem atirou um ácido contra duas pessoas num cruzamento em Londres, entregando-se depois às autoridades. As vítimas sofreram ferimentos graves.

Também em Junho foi registado um dos episódios de islamofobia mais graves dos últimos anos, quando um homem atropelou um grupo de fiéis muçulmanos à porta da mesquita de Finsbury Park. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas.

Só na cidade de Manchester, e a seguir ao atentado levado a cabo um extremista islâmico, a 22 de Maio, à saída do concerto de Ariana Grande, matando 22 pessoas, os crimes de ódio contra muçulmanos aumentaram 505%, com 224 queixas apresentadas apenas no mês de Junho.

