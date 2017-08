Harvey: Pelo menos nove mortos no Texas. Autoridades temem encontrar mais corpos

O número de mortes causadas pela passagem da tempestade Harvey pelo Texas aumentou na noite de segunda para terça-feira para nove.

A lista de vítimas mortais confirmada até às primeiras horas de terça-feira incluía seis pessoas no condado de Harris (que inclui Houston), uma em Rockport (onde o Harvey tocou terra pela primeira vez na sexta-feira), outra nos arredores de Galveston e uma nona vítima na localidade de Porter, onde uma árvore tombou sobre uma autocaravana.

As seis mortes no condado de Harris correspondem aos ocupantes de uma carrinha (uma família de dois adultos e quatro crianças) que foi levada pelas águas no fim-de-semana.

Este balanço, no entanto, deverá agravar-se nos próximos dias. Citado pela Associated Press, o comandante da polícia de Houston, Art Acevedo, disse estar “muito preocupado com o número de corpos que serão encontrados” assim que as águas recuem. Algo que não deverá acontecer tão cedo, tendo em conta as previsões meteorológicas.

Esta terça-feira, e de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla inglesa), são esperados mais 30 centímetros de chuva em Houston. O centro da tempestade Harvey situava-se novamente sobre as águas do Golfo do México, prevendo-se que volte a tocar terra na quarta-feira.

Em Houston, o prognóstico continua a ser de chuva intensa até ao final da semana, e os seus efeitos vão prolongar-se pelo tempo. De acordo com o Washington Post, as autoridades expressam preocupação pela subida das águas do Rio Brazos, que passa a sul da quarta maior cidade dos EUA.

Entretanto, permanecem encerrados os dois aeroportos de Houston, incluindo o Intercontinental George Bush, um dos maiores do país. Não há previsão para a sua reabertura.

O Presidente norte-americano Donald Trump visita hoje o Texas. Não deverá deslocar-se a Houston, mas sim à cidade de Corpus Christi, próxima do local do primeiro impacto do então furacão Harvey.

