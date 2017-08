Guru indiano condenado a dez anos de prisão por violação

Foi decidida esta segunda-feira a sentença de Ram Rahim Singh, um dos mais poderosos gurus da Índia: dez anos de prisão. O guru tinha sido condenado na sexta-feira por violação a exploração sexual, e a notícia da sua condenação levou a motins que fizeram dezenas de mortos.

A sentença foi lida num tribunal montado especialmente para o caso dentro da prisão de Sinaria, perto de Rothak, onde o guru Ram Rahim está detido, segundo o Times of India. Inicialmente o local da detenção foi mantido em segredo. O juiz foi levado de helicóptero até à prisão, protegida por um cordão de cinco níveis de segurança, segundo o Hindustan Times.

Já antes de a decisão ser conhecida, milhares de pessoas começaram a sair à rua — 200 mil cercaram o tribunal — nos estados de Haryana e Punjab, no noroeste do país. Após ter sido conhecida a condenação, lançaram-se numa onda de violência que deixou 38 mortos e 250 feridos.

Foto Ram Rahim Singh é um dos gurus mais poderosos da Índia EPA

A ameaça de violência durante a leitura da condenação do guru por violação de duas seguidoras da sua seita levou as autoridades a cortar redes de comunicação, interrompendo comunicações de telemóveis e Internet. As medidas de segurança foram repetidas esta segunda-feira para a leitura da sentença: comunicações móveis interrompidas, escolas sem aulas, recolher obrigatório.

A popularidade de Ram Rahim, ou "o guru do bling", como é conhecido pelo seu estilo exuberante, é comparada à de uma mega-estrela de Bollywood. Lidera uma seita desde os seus 23 anos – agora tem 50. Esta seita tem um complexo que inclui um hotel, um cinema, um estádio de críquete e ainda várias escolas. O guru diz ter 60 milhões de seguidores no mundo inteiro.

Os gurus guiam a vida de muitos indianos em questões religiosas ou quotidianas, lembra o diário britânico The Guardian, mas poucos têm o peso e a popularidade de Ram Rahim. Também é raro que tenham intervenção política como este guru, que em 2014 apoiou o Governo do primeiro-ministro Narendra Modi, e em Setembro do ano passado também declarou concordar com uma controversa política monetária, dizendo que esta era resultado do "interesse nacional".

Ram Rahim Singh viu-se envolvido em controvérsia desde que em 2000 houve rumores de que teria promovido a castração de seguidores para que estes ficassem "mais perto de deus". Ram Rahum negou estas acusações, assim com nega as violações pelas quais foi agora condenado.

