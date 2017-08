Harvey faz dois mortos e as águas continuam a subir no Texas

O furacão Harvey perdeu intensidade e passou a ser considerado uma tempestade tropical na tarde de sábado, mas isso não fez baixar o risco de cheias. Prova disso são as ruas do estado norte-americano do Texas: cobertas de água que arrasta os destroços da tempestade que atingiu a costa dos EUA na madrugada de sábado e já causou a morte a duas pessoas.

No sábado tinha sido anunciada a morte de um homem na cidade de Rockport. Agora, além da existência de feridos, foi confirmada a morte de uma segunda vítima que tentava conduzir nas ruas inundadas de Houston. “Parece que o veículo foi para as águas profundas, o que resultou no afogamento”, explicou o sargento Colin Howard, do departamento de polícia da cidade, citado pela Reuters.

As autoridades texanas admitem que o número poderá aumentar à medida que os socorristas cheguem às áreas mais atingidas e pedem aos moradores que não abandonem as residências. Na manhã deste domingo, os pedidos de ajuda abundavam e as autoridades e equipas de socorro garantem que estão a fazer “o melhor que podem”, segundo disse o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez.

O Harvey foi a tempestade mais forte a atingir o Texas nos últimos 50 anos, tendo-se dado o impacto quando ainda era um furacão de categoria 4, com ventos que sopravam a mais de 200 quilómetros por hora.

Mais de 12 horas depois de atingir a costa dos Estados Unidos, o furacão passou a ser considerado pelo Serviço Nacional de Meteorologia como uma tempestade tropical, já que os ventos perderam intensidade. Mas o risco de cheias manteve-se elevado, com potenciais consequências “catastróficas”.

TS #Harvey is producing catastrophic flooding in SE Texas. Nearly 20 in of rain has already been reported in the Houston area. pic.twitter.com/BoLM2eiTKZ — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 27 de agosto de 2017

No sábado, o governador do Texas, Greg Abbott, afirmava que a principal preocupação são as cheias causadas pela chuva incessante e pela lenta progressão da tempestade. Abbott alertava os residentes e recomendava especial atenção junto a zonas de acumulação de águas, que podem ser mais profundas e mais perigosas do que é aparente à primeira vista.

Num cenário marcado por chuvas e ventos fortes, a tempestade fez voar telhados, arrancou árvores e postes de electricidade. Mais de 230 mil pessoas ficaram sem luz, sobretudo na cidade de Houston, a quarta maior dos EUA. Foi nessa zona que a tempestade Harvey ficou estacionária, aumentando o risco de inundações — estimando-se que possa quebrar o recorde de 1979, quando a cidade de Alvin, no Texas, ficou inundada com mais de um metro de água em menos de 24 horas.

