Loures volta a ser palco de confusão nas autárquicas

Em Julho, André Ventura, candidato do PSD à Câmara de Loures, verbalizou em entrevista ao jornal i uma ideia que chocou meio mundo político e que levou o CDS a retirar o apoio à sua candidatura. Referiu-se a “grupos que, em termos de composição de rendimento, vivem exclusivamente de subsídios do Estado” e acusou especificamente uma comunidade de ter uma cultura de "impunidade". As declarações, que foram consideradas racistas e xenófobas, conduziram à dissolução da coligação eleitoral em Loures, mas continuam a fazer "vítimas".

Agora, foi a candidata do PS que chocou o próprio partido quando respondeu ao Observador que "André Ventura pode dar um bom vereador, nunca um bom presidente de câmara". A pergunta era: "Seria capaz de fazer uma coligação com André Ventura?" A resposta foi inesperada, sobretudo por ter sido proferida pela candidata de um partido, o PS, cujo líder disse “um candidato racista não desonra só uma candidatura em Loures” (António Costa).

Com a confusão que se gerou, Sónia Paixão demorou pouco tempo a corrigir o tiro, no Facebook. “Em caso algum admito fazer coligação com o PSD e muito menos com André Ventura”, escreveu. Já esta sexta-feira de manhã, convocou uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos (está marcada para as três da tarde).

Também Ricardo Leão, presidente da Comissão Política Concelhia de Loures do PS, teve reação rápida. Em comunicado enviado às redacções disse ser "frontalmente contra qualquer tipo de coligação com esta direita xenófoba, com este PSD e em particular com este candidato André Ventura".

"O PSD esteve coligado com a CDU e com Bernardino Soares em Loures durante estes quatro anos, por opção do próprio Bernardino Soares. O PS nunca votou contra nenhum documento estratégico para a normal actividade municipal. Foi pois uma opção ideológica esta coligação, pois para o PS Loures quem ganha governa", acrescentou.

Já esta semana o caso André Ventura tinha tido novos contornos quando o líder do Partido Nacional Renovador divulgou no Facebook um sms que lhe terá sido enviado pelo social-democrata, na véspera das legislativas de 2015, onde se lia: "Meu caro tenho acompanhado o vosso trabalho em tempo de campanha e tem sido notável o esforço. Tudo a correr bem. Forte abraço." José Pinto-Coelho acusou ainda André Ventura de "roubar" o discurso e as ideias do PNR por "puro oportunismo eleitoral".

