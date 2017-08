Seis bombeiros de Leiria feridos, um deles com gravidade, no fogo em Oleiros

Seis bombeiros de Leiria foram esta quinta-feira apanhados pelas chamas a caminho do combate ao fogo que lavra no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, tendo um deles ficado em estado grave, informou a Protecção Civil.

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, o incidente aconteceu com dois veículos de um grupo de bombeiros de Leiria que se deslocavam para o apoio ao combate ao incêndio em Oleiros. O acidente provocou seis feridos, dos quais cinco feridos ligeiros e um ferido grave que deverá ser transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Num briefing na sede da ANPC, em Oeiras, distrito de Lisboa, Patrícia Gaspar disse que das 11 ocorrências de incêndios florestais activas pelas 19h00, são três os principais fogos, dois deles no concelho de Oleiros e um no concelho de Guarda.

O incêndio que lavra desde quarta-feira em Oleiros agravou-se nas últimas horas e estende-se por quatro frentes bastante activas, disse à Lusa o presidente do município. Segundo Fernando Jorge, este incêndio juntou-se a um outro que teve início às 00h53 em Poeiros, freguesia de Estreito e Vilar Barroco. Às 17h20, as chamas eram combatidas por 562 operacionais, apoiados por 164 meios terrestres e 13 meios aéreos.

O incêndio que deflagrou às 13h44 de quarta-feira em Fernão Joanes, na Guarda, estava a ser combatido às 18h50 por 402 operacionais, cinco meios aéreos e 114 viaturas. Dos meios aéreos, três são helicópteros médios ou ligeiros e dois são aviões médios. De acordo com página na internet da ANPC, o incêndio regista, também às 18h50, três frentes activas.

Aldeia evacuada na Guarda

Pelas 18h45, a aldeia de Dominga Feia, na freguesia de Ramela, na Guarda, teve de ser evacuada devido ao fogo que lavra naquela região, segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda. Os habitantes foram conduzidos para um local não especificado.

O presidente da Junta de Freguesia de Ramela, António Neto, confirmou à Lusa a retirada das pessoas na aldeia e que, devido às chamas, que se dirigem para a aldeia vizinha de Serra da Borge, na mesma freguesia, aquela localidade também "poderá ser evacuada a qualquer momento".

A GNR adiantou ainda que devido ao fogo, estão cortadas a Estrada Nacional 18, entre a Guarda e a zona de Benespera (Guarda), e a estrada municipal que liga Barracão, Ramela e Benespera está condicionada à circulação rodoviária. A fonte disse que a autoestrada A23, entre os nós de Guarda e Benespera, "ainda não foi cortada", mas que essa possibilidade "está a ser equacionada".

O incêndio no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, obrigou a cortes na Estrada Nacional 112 e 238 e nas municipais 1197 e 1198, refere a ANPC.

De acordo com a informação disponibilizada da Internet da ANPC, a EN 112 está interrompida ao trânsito em Cambas, entre os quilómetros 37 e 48, e na ligação de Foz Giraldo para Orvalho, enquanto a EN 238 está cortada entre Foz Giraldo e Sarnadas São Simão. A EN 238 está fechada entre os km 89 e 96. A circulação na Estrada Municipal 1197 está interrompida entre Orvalho e Vilar Barroco e na Estrada Municipal 1198 entre Ademoço e Cambas.

