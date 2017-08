Economia espanhola volta a acelerar no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2017 face ao anterior, aumentando em uma décima a taxa de crescimento. Em comparação, o PIB português cresceu no mesmo período 0,2%.

É a maior aceleração trimestral desde o terceiro trimestre de 2015, salienta o Instituto Nacional de Estatística de Espanha, que confirma assim a recuperação "dos níveis reais perdidos com a crise que se iniciou com o segundo trimestre de 2018", como escreve o diário madrileno El País. Em termos homólogos, entre Abril e Junho a economia espanhola cresceu 3,1% quando comparado com o mesmo período de 2016.

Para este resultado contribuiu sobretudo o consumo privado. As famílias e empresas espanholas carregaram no acelerador, compensando assim a travagem no investimento público. Além disso, o mercado de trabalho terá gerado 480 mil novos empregos, o que teve também um reflexo positivo nas contas do PIB.

Já a despesa pública desacelerou: embora siga crescendo, fá-lo agora a um ritmo inferior (+0,2%) do que no trimestre anterior (quando a despesa pública amentou 0,6%). O investimento aumentou 0,8%, menos do que os 2,1% da taxa de crescimento do primeiro trimestre de 2017.

Por outro lado, as exportações também perderam ritmo. Depois de crescerem 7,3% no primeiro trimestre, as exportações espanholas aumentaram 4,5% no segundo, continuando assim a crescer a um ritmo mais lento.

Nas restantes economias da UE ou apenas nas da zona euro, a taxa de crescimento do segundo trimestre foi a mesma (+0,6%), o que coloca Espanha a crescer acima da média das suas congéneres europeias.

