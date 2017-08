Dezoito anos de prisão homem que planeou detonar bomba em voo da Ryanair

Um homem de 43 anos foi esta quarta-feira condenado a 18 anos de prisão por planear detonar um engenho explosivo a bordo de um voo da Ryanair entre Manchester, no Reino Unido, e Bérgamo, em Itália. A bomba foi encontrada na sua bagagem de mão, antes do embarque, no aeroporto britânico, recorda a Reuters.

O caso deu-se a 30 de Janeiro, quando Nadeem Muhammed foi interceptado pelos seguranças do aeroporto, que encontraram o engenho que este transportava, composto por uma bateria, fita adesiva, um marcador e uma pequena mala verde.

O júri de um tribunal em Londres concluiu que o homem, nascido no Paquistão mas com passaporte italiano, planeava detonar a bomba e derrubar o avião.

