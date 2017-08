Clooney, os Coen e Matt Damon fazem sangue nos subúrbios

1959. Numa comunidade suburbana chamada Suburbicon, uma família chamada Lodge, com pai, mãe e filho, vive o sonho americano de prosperidade. Até que são sugados para o submundo do crime e tudo é virado de pantanas: a casa é invadida por um grupo de criminosos que matam a mãe, e o pai e o filho terão de lidar com isso. Como? O pai torna-se ele próprio um assassino sanguinário.

É esta a premissa de Suburbicon, a comédia negra a apelar aos Óscares que, a seguir a The Monuments Men - Os Caçadores de Tesouros, é o sexto filme de George Clooney como realizador.

O filme conta com Matt Damon no papel principal, à frente de um elenco que inclui Julianne Moore e Oscar Isaac. A sinopse, o elenco, a justaposição da pacatez dos subúrbios com tons mais sombrios e os dois trailers lançados até ao momento não enganam: o filme foi escrito por pessoas com quem Clooney tem vindo a colaborar ao longo dos anos, Joel e Ethan Coen. Isto apesar de Clooney e Grant Heslov, seu parceiro de escrita e produção, também estarem creditados com o guião. Também há claramente ecos de Steven Soderbergh, com quem Clooney e Damon já trabalharam extensivamente. Um dos produtores, além de Clooney e Heslov, é Joel Silver, que é, desde a segunda metade dos anos 1970, um dos mais prolíficos produtores de êxitos de acção e crime de Hollywood, com as sagas 48 Horas, Arma Mortífera, Assalto Ao Arranha-Céus ou Matrix no currículo.

É uma história bem antiga: foi escrita em 1986, logo a seguir a Sangue Por Sangue, o primeiro filme dos irmãos Coen, e foi anunciado nestes moldes, com Clooney a realizar, em 2005. A estreia em Portugal está marcada para 28 de Dezembro.

