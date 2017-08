Supremacista americano que se disse pronto para a violência a braços com a justiça

“Claro que sou capaz de cometer actos de violência. Trago uma arma comigo, estou sempre no ginásio. Estou a tentar tornar-me mais capaz para cometer actos violência”, diz Christopher Cantwell nos primeiros quatro minutos da entrevista à VICE News. Cantwell é um dos membros do grupo de extrema-direita Unite The Right (Unir a Direita) que marcou presença na manifestação racista e em Charlottesville, Virgínia. As imagens recolhidas e as declarações do grupo de supremacistas tornaram o vídeo de 22 minutos viral: foi visto mais de 44 milhões de vezes. Um resultado que o próprio descreveu como consequência da sua “decisão magnífica” em participar. Agora, enfrenta acusações da Justiça norte-americana, que emitiu pelo menos quatro mandados para a sua detenção.

No episódio, o discurso de Christopher Cantwell, que apresenta um programa de rádio na Internet chamado Radical Agenda, vai surgindo intercalado com gritos de "vocês não vão substituir-nos!" ou "os judeus não vão substituir-nos!" e "sangue e solo!" de quem marcha a seu lado e mostra que, mais do que memes e contas anónimas escondidas na internet, há uma massa que se organiza offline com base num discurso de ódio e violência. Com eles, Cantwell exibe armas, promete violência, grita e assume-se como um supremacista nacionalista, normalizando o racismo. Diz querer “limpar o país” e nem sequer tenta negar a violência do grupo em que está inserido. “Não estou a dizer que não somos violentos. Nós mataremos estas pessoas se for preciso”, vinca.

Falando para a câmara, exibe com orgulho — marcado por um sorriso na cara — um vasto e diversificado arsenal de armas que trouxe consigo. “Vim bem preparado”, sublinha, enquanto vai manuseando algumas armas, retiradas ora da cintura, ora do tornozelo.

“O facto de ninguém ter morrido do nosso lado, chamo-lhe ‘pontos para nós’. Nenhuma das nossas pessoas matou ninguém injustamente”, defende, enquanto insulta o grupo que resistia nas ruas.

Já no final do documentário, Cantwell afirma que a morte de Heather Heyer, de 32 anos, foi consequência do grupo de “animais estúpidos que não prestaram atenção ao carro”, afastando qualquer responsabilidade pelo ataque ao grupo que resistia às manifestações de ódio na cidade. As imagens mostram um cenário muito diferente daquele que é descrito pelo manifestante supremacista. James Alex Fields Jr. de 20 anos, o condutor, acelera deliberadamente contra a multidão, atingindo várias dezenas de pessoas e ferindo mortalmente uma das pessoas. “Acho que foi mais do que justificado”, insiste Cantwell.

Depois de a reportagem da VICE ser publicada, o Facebook e o Instagram baniram Christopher Cantwell das suas redes sociais. No Twitter a sua conta também foi suspensa. Mas Cantwell continuou. No seu site pede aos visitantes para deixarem o email, para que possam manter o contacto.

No entanto, nem tudo foram elogios para o nacionalista norte-americano. As ameaças concretas e a forma como desvalorizou a morte de Heather Heyer resultaram numa série de mensagens que viraram o jogo contra o membro da extrema-direita. Cantwell publicou então um vídeo onde surge em lágrimas e diz ter “medo” das ameaças de morte que tem recebido e o receio de ser preso pelo que fez durante a manifestação.

“Fico um bocado emocional sobre tudo isto que está a acontecer e por as pessoas me quererem mandar para a prisão por querer salvar a minha raça e nação”, atira.

Esta segunda-feira, o gabinete de procuradoria-geral de Charlottesville confirmou a emissão de quatro mandados de detenção. De acordo com o New York Times, não existem informações de mais pormenores, mas o Boston Globe especificou ainda na quinta-feira que os mandados se referiam, ao “uso ilegal de gás e ferimentos causados por agentes corrosivos e explosivos”.

