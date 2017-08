Os bastidores de Charlottesville pela lente da VICE

"Vocês não vão substituir-nos!"; "Os judeus não vão substituir-nos!"; "Sangue e solo!" Foram estas algumas das palavras de ordem (a última delas foi mesmo usada por Adolf Hitler para justificar a expulsão de judeus da Alemanha) que os manifestantes ligados à alt. right gritaram em Charlotesville, Virgínia, no último fim-de-semana. E todas podem ser ouvidas no episódio de segunda-feira à noite de VICE News Tonight, o programa diário de informação que a revista VICE tem na HBO desde Outubro. O episódio, de 22 minutos, pode agora ser visto gratuitamente no YouTube, o que não costuma acontecer.

No programa, a repórter Elle Reeve e a sua equipa acompanham os preparativos da reunião "Unir a Direita", em particular Christopher Cantwell, que apresenta um programa de rádio na Internet chamado Radical Agenda. Cantwell, que fala ao longo do episódio todo (e que se vê a ser atingido por gás lacrimogéneo), afirma que preferiria que Donald Trump fosse "ainda mais racista" e não tivesse deixado a sua filha casar com um judeu. No final, exibe a sua colecção de armas e explica como o protesto, que resultou na morte – segundo ele justificada, por o outro lado ter iniciado a violência – de uma mulher de 32 anos, foi um sucesso. E avisa, com uma certa satisfação, que mais violência vem a caminho. Também é dada atenção a outros membros da reunião, como Robert Ray, David Duke ou Matthew Heimbach, bem como aos contra-protestantes.

À hora de escrita deste texto, o vídeo tem quase dois milhões de visualizações.

