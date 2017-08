Income Fund of America com participação qualificada na EDP

O Income Fund of America (IFA) aumentou a sua participação na Energias de Portugal (EDP) para 2%, passando a deter uma participação qualificada na empresa liderada por António Mexia, informou esta terça-feira a EDP.

"O IFA informou que conferiu poderes à Capital Research and Management Company para exercício dos direitos de voto correspondentes a esta participação. Desta forma, as acções detidas pelo IFA também são imputáveis à Capital Research and Management Company, embora o IFA seja o detentor directo das acções", lê-se no comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A Capital Research and Management Company é uma consultora de investimentos sedeada nos Estados Unidos da América que administra fundos de investimento mútuo.

O total de acções detidas pelo IFA passou o patamar de 2% do capital social da EDP no dia 16 de Agosto de 2017.

As acções da energética portuguesa fecharam o dia a subir 1,10% para 3,22 euros na bolsa de Lisboa.

