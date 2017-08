Suspeito morto pela polícia a oeste de Barcelona

Uma nova operação policial decorre em Subirats, a oeste de Barcelona. Às 17h05, a conta oficial dos Mossos d'Esquadra (a polícia catalã) no Twitter confirmava que "uma pessoa suspeita" que envergava "o que se assemelha a um colete de explosivos" foi morta a tiro.

PUB

Minutos antes, a imprensa espanhola avançava que teria sido detido um indivíduo "com as mesmas características" que o suspeito e apontado pelas autoridades como o condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas na última quinta-feira, Younes Abouyaaqoub. Mas a identidade do indivíduo ainda não foi oficialmente confirmada.

O jornal El Mundo diz que a polícia catalã matou um homem que usava o que parecia ser "um cinto com explosivos" e que terá gritado "Alá é Grande", não sendo claro se se trata do mesmo suspeito ou de um segundo indivíduo. Esta informação foi entretanto confirmada.

PUB

As autoridades da Catalunha ressalvam que a operação policial ainda está em curso.

PUB

PUB